Semesterferienprogramm im „Museum Niederösterreich“ in St. Pölten

Semester-Aktion von 4. bis 12. Februar

St. Pölten (OTS) - Egal ob 40.000 Jahre Menschheitsgeschichte im „Haus der Geschichte“, über 40 lebende Tierarten im „Haus für Natur“ oder in der Sonderausstellung „Wildnis Stadt“: Im „Museum Niederösterreich“ machen die Semesterferien am meisten Spaß, ganz egal, wie das Wetter ist und ohne dabei viel Geld auszugeben. Denn von 4. bis 12. Februar ist der Eintritt für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre frei und am 6. Februar legt das Museum Niederösterreich einen Sonderöffnungstag ein. In diesem Zeitraum gibt es von 13 bis 17 Uhr Kreativstationen mit täglich wechselnden Themen. Ebenso täglich von 4. bis 12. Februar um 14 Uhr stellt eine Familienführung abwechselnd das „Haus der Geschichte“ und das „Haus für Natur“ vor. Für junge Forscherinnen und Forscher bietet die Museumsakademie für Kids von 7. bis 10. Februar jeweils von 10 bis 12 Uhr täglich wechselnde zweistündige Workshops für Kinder von sieben bis zwölf Jahren.

Mit den Themen „Nachttieren auf der Spur“, „Artenvielfalt im Garten“, „Leben in und an städtischen Gewässern“ und „Vögel in der Stadt“ widmet sich die Museumsakademie der aktuellen Sonderausstellung. Am bequemsten, schnellsten und umweltfreundlichsten reisen unsere Gäste übrigens mit der Bahn nach St. Pölten an. Der Nistkastenlehrpfad und vier Virtual-Reality-Stationen für Selfies mit Wildtieren weisen dann den Weg zum Museum mit der perfekten Welle. Alle Detailinformationen und Preise gibt es auf www.museumnoe.at/ferien

Nähere Informationen unter 0664/60499-911, Mag. Florian Müller, E-Mail florian.mueller @ museumnoe.at, www.museumnoe.at

