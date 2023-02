SPÖ-Deutsch: „Während SPÖ verlässlich auf Seite der Menschen steht, spricht FPÖ jungen Menschen Existenzrecht ab“

Menschenverachtende Aussage von FPÖ-Waldhäusl zeigt einmal mehr: FPÖ steht für Hass, Hetzen und Spalten und hat keine Lösungen für Österreich

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch hat heute, Mittwoch, scharfe Kritik an den unfassbaren Äußerungen von FPÖ-Landesrat Waldhäusl geübt. „Dass Waldhäusl vor laufender Kamera jungen Menschen, die in Österreich in die Schule gehen, das Existenzrecht abspricht, zeugt von einer Menschenverachtung in der FPÖ, die frösteln macht. Die gestrige hasserfüllte Wortmeldung von Waldhäusl fügt sich ein in eine lange Reihe von menschenverachtenden Aussagen von hochrangigen FPÖlern. Darunter auch FPÖ-Chef Kickl, der als Innenminister geflüchtete Menschen ‚konzentriert halten‘ wollte und damit ganz offen Nazi-Diktion verwendet hat. Waldhäusls Wortwahl ist abscheulich, zutiefst rassistisch und darf nicht ohne Konsequenzen bleiben“, so Deutsch, der daran erinnert, dass Waldhäusl immer wieder mit verhetzenden Aussagen aufgefallen ist. ****

Für den SPÖ-Bundesgeschäftsführer ist klar: „Während die SPÖ verlässlich auf der Seite der Menschen steht und permanent Lösungsvorschläge zur Verbesserung der Lebenssituation der Menschen macht, steht die FPÖ nur für Hass, Hetzen und Spalten und hat keine Lösungen für Österreich“, so Deutsch gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. (Schluss) mb/bj

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1010 Wien

Tel.: 01/53427-275

https://www.spoe.at/impressum/