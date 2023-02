1873-2023: 150 Jahre HOLTER

Es wird gefeiert!

Wer das Leben als ewigen Kreislauf sieht, denkt nachhaltig und hat die Zukunft stets im Blick Jasmin Holter-Hofer und Michael Holter, Geschäftsführung HOLTER 1/2

Ohne starke Partnerschaften wären 150 Jahre HOLTER nicht möglich. Deshalb wird 2023 gefeiert Markus Steinbrecher und Bernhard Karlsberger, Geschäftsführung HOLTER 2/2

Wels (OTS) - 5.000 Installateur-Partnerbetriebe, 600 Lieferanten und mehr als 30.000 Besucher jährlich in den Mein HOLTER Bad Ausstellungen machen HOLTER zu einem der erfolgreichsten Sanitär- und Heizungsgroßhändler des Landes. Happy Birthday!

Im Jahr 1873 legte Franz Holter mit der Übernahme einer Eisenhandlung in Wels den Grundstein für die Erfolgsgeschichte von HOLTER mit vielen Meilensteinen. Es folgten Jahrzehnte des Wachstums: vom regionalen Eisenwarenhändler zum nationalen Sanitär- und Heizungsgroßhändler bis hin zum internationalen Player. Und einem heute rund 900 Mitarbeiter starken und an 24 Standorten in

Österreich und Deutschland beheimateten Unternehmen.

HOLTER bietet in allen Unternehmensbereichen – von Badezimmer, Wellness & Pool bis hin zu Heizung, Energie und Haustechnik – Kompetenz, Innovation und Nachhaltigkeit. Wasser, Hygiene, saubere Luft, wohlige Wärme und eine effiziente Energienutzung gewinnen immer mehr an Bedeutung und sind in der heutigen Zeit wichtige Voraussetzungen im Kreislauf des Lebens. Damit das so bleibt, setzt HOLTER ganz gezielt auf Nachhaltigkeit und den achtsamen Umgang mit Ressourcen. „ Wer das Leben als ewigen Kreislauf sieht, denkt nachhaltig und hat die Zukunft stets im Blick“ , sagen die HOLTER Geschäftsführer Jasmin Holter-Hofer und Michael Holter.

HOLTER steht für Individualität, für das Streben nach innovativen Lösungen, für Beständigkeit sowie wertschätzende und langjährige Beziehungen mit Kunden und Geschäftspartnern. Sie sind wesentliche Erfolgsfaktoren. „Ohne starke Partnerschaften wären 150 Jahre HOLTER nicht möglich. Deshalb wird 2023 gefeiert“ , freuen sich die Geschäftsführer Markus Steinbrecher und Bernhard Karlsberger.

Familienfreundlicher und mehrfach ausgezeichneter Arbeitgeber

Nachhaltigkeit und Kompetenz zeichnen HOLTER auch als Arbeitgeber in den Regionen aus. Das zeigt sich im familiären Miteinander, den vielfältigen Karrierechancen, den modernen Arbeitsbedingungen mit Home-Office Möglichkeiten sowie der lernförderlichen Arbeitsorganisation. Das umfangreiche Chancenpotential sowie die Positionierung als Ausbildungsbetrieb – HOLTER bildet 11 unterschiedliche Lehrberufe aus – machen HOLTER zu einem familienfreundlichen und mehrfach ausgezeichneten Arbeitgeber.

Pünktlich zum Jubiläum ist auch der neue Imagefilm erschienen. Er zeigt, wie HOLTER gemeinsam mit dem Fachhandwerk Lebensräume zum Wohlfühlen schafft und eine Familie über verschiedenste Lebensphasen hinweg begleitet. Frei nach dem Motto: „Lebe dein Leben, wir begleiten dich dabei“.

Alle Infos zum Jubiläumsjahr und den neuen Imagefilm unter: holter.at/150jahre





