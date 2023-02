Seiwald: Neue Tiroler Wirtschaftsförderung stärkt Unternehmen und macht Standort Tirol zukunftsfit

31 Millionen Euro für Wirtschafts- und Technologieförderung für 2023

Innsbruck (OTS) - „Mit dem heute präsentierten neuen Modell der Tiroler Wirtschaftsförderung startet das Land den Standortturbo und setzt wichtige Akzente zur zielgerichteten Unterstützung unserer Unternehmen“, so VP-Wirtschaftssprecher Peter Seiwald. Der richtige Mix auf Basis fundierter Evaluierungen und der weiteren Schärfung in Richtung relevanter Zukunftsthemen sei genau der richtige Weg.

Dazu zählt vor allem der Fokus auf Klima, Innovation und Digitalisierung – Tirol muss hier vorne mit dabei sein. Das schaffen wir nur, wenn wir die Tiroler Wirtschaft verstärkt mit an Bord holen“, so der Tiroler Landtagsabgeordnete. Entscheidend für die Präsentation dieses „ausgewogenen und nach vorne gerichteten Instruments“ sei auch die entsprechend umfassende Vorbereitung gewesen. „Auch die intensive Einbindung maßgeblicher Stakeholder, wie zum Beispiel der Wirtschaftskammer, war ein wichtiger Baustein für das neue Modell mit seinen fünf Themenschwerpunkten“, so Seiwald. Landeshauptmann Anton Mattle und Wirtschaftslandesrat Mario Gerber hätten damit „ihr Gespür für die Bedürfnisse der Tiroler Wirtschaft unter Beweis gestellt und ein kluges neues Instrument vorgelegt“.

