Campus Leopoldstadt bietet Pflegeausbildung am Puls der Zeit

Rund 430 Ausbildungsplätze für Pflegeassistenzberufe – Hacker: „Modernes Simulationszentrum verbindet Theorie mit Praxis“

Wien (OTS) - Am Campus Leopoldstadt des Wiener Gesundheitsverbundes (WiGev) stehen seit Herbst 2022 rund 430 Ausbildungsplätze für angehende Pflegeassistent*innen, Pflegefachassistent*innen und für die Spezialisierung zur psychiatrischen Gesundheits- und Krankenpflege in Kooperation mit der FH Campus Wien zur Verfügung. Weitläufige Räumlichkeiten, innovative Lehrmethoden und eine moderne Ausstattung bilden das Fundament für eine erfolgreiche Pflegeausbildung. Am Mittwoch wurde der Campus unweit des Pratersterns von Sozial- und Gesundheitsstadtrat Peter Hacker und WiGev-Generaldirektorin Evelyn Kölldorfer-Leitgeb eröffnet.

„Die Stadt Wien schafft laufend neue Anreize zum Einstieg und Umstieg in die Pflege und verdoppelt die Ausbildungsplätze in diesem wichtigen Bereich. Im Campus Leopoldstadt finden zwei Standorte unserer Pflegeausbildung ein neues Zuhause. Durch das moderne Simulationszentrum schaffen wir erstklassige Bedingungen und garantieren, dass die theoretischen Kenntnisse eng mit der Praxis verknüpft werden“, so Stadtrat Peter Hacker.

Innovatives Simulationszentrum

Der Campus Leopoldstadt verfügt über knapp 10.000 Quadratmeter auf 2,5 Stockwerken. Im Trainings-und Simulationszentrum können sich die Auszubildenden in acht Themenräumen, zehn Krankenzimmern sowie Debriefing-Räumen bestmöglich auf den Praxisalltag vorbereiten: Vom Notfall über die Baby- und Kinderpflege bis zu Simulationen in Wohneinheiten. Das 2.500 Quadratmeter große Simulationszentrum und seine moderne Ausstattung machen den Standort zu einer der innovativsten Ausbildungsstätten für Pflegeassistenzberufe in Österreich.

„Die Pflege hat sich in den letzten Jahren rasant weiterentwickelt und gerade Ausbildungseinrichtungen sind maßgeblich an Fortschritt und Neuerung beteiligt“, weiß die Generaldirektorin des Gesundheitsverbundes Evelyn Kölldorfer-Leitgeb. „Es braucht viel Erfahrung, Knowhow, Fingerspitzengefühl und Leidenschaft, jungen Menschen all die Fähigkeiten und Fertigkeiten zu vermitteln: Das Team des Campus Leopoldstadt findet hier die besten Voraussetzungen, um künftige Kolleg*innen auszubilden“, so Kölldorfer-Leitgeb.

Ideales Lernumfeld

Neben den Trainings- und Unterrichtsräumen können die Auszubildenden am neuen Campus auch Ruhezonen, eine Bibliothek sowie einen großen Bewegungs- und Fitness-Raum nutzen. „Wichtig ist mir, dass unsere Schüler*innen ein Umfeld vorfinden, in dem sie nicht nur optimal auf ihren Beruf vorbereitet werden, sondern in dem sie sich wohlfühlen und ihnen das Lernen Spaß macht“, betont Direktor Hubert Streif.

Der Wiener Gesundheitsverbund ist der größte Ausbildner für Gesundheitsberufe in Österreich. Seine Standorte bieten die verschiedensten Grund-, Zusatz- und Sonder-Ausbildungen für Berufseinsteiger*innen, Mitarbeiter*innen und Umsteiger*innen an. Gemeinsam mit dem Fonds Soziales Wien und der FH Campus Wien ist der Wiener Gesundheitsverbund Teil der Ausbildungsoffensive „Pflege.Zukunft.Wien“. Ziel ist es, die Ausbildungs- und Studienplätze in der Pflege in Wien bis 2026 auf über 4.000 auszubauen.

Weitere Infos unter:

https://ausbildung.gesundheitsverbund.at

https://pflegezukunft.wien



