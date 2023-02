WKÖ-Kopf: Arbeitsmarkt weiterhin robust, Bedarf nach Maßnahmen gegen den Arbeitskräftemangel nimmt zu

Mit umfassender Strategie auf den Arbeitskräftemangel reagieren – Anreize wichtig, um Menschen im Arbeitsmarkt zu halten

Wien (OTS) - „Die aktuellen Arbeitsmarktzahlen zeigen eine robuste und positive Entwicklung. Der Bedarf nach qualifizierten Arbeitskräften steigt aber weiterhin und bedeutet für die heimischen Betriebe ein Wachstumshemmnis. Das zeigt, dass auch der Bedarf nach Maßnahmen gegen den Arbeitskräftemangel zunimmt“, sagt WKÖ-Generalsekretär Karlheinz Kopf. Mit der zusätzlichen Qualifizierung und Ausbildung von Fachkräften werde ein richtiger Schwerpunkt gesetzt, um die Vermittlung von Arbeitslosen zu erhöhen. Wichtig sei es, hier auf eine betriebsnahe Qualifizierung zu achten, da damit die besten Erfolgsquoten zu erreichen seien. Gleichzeitig brauche es aber auch Anreize, um den Arbeitskräftemangel entgegenzuwirken.

„Für jene, die länger arbeiten wollen, soll sich das auch lohnen. Über das Regelpensionsalter hinaus zu arbeiten, muss attraktiver sein“, fordert der WKÖ-Generalsekretär. Denn aufgrund des demografischen Wandels gehe ansonsten zu viel wertvolles Know-how verloren. Die demografische Entwicklung werde insgesamt zu einer Verfestigung des Arbeitskräftemangels bis 2024 führen. Umso wichtiger sei es, drüber zu diskutieren, mit welchen Schrauben am Arbeitsmarkt kurz- und mittelfristig wichtige Impulse gesetzt werden können und wie umfassend mit einer Strategie auf den Arbeitskräftemangel reagiert werden könne, so der WKÖ-Generalsekretär. Unter anderem soll der Ausbau der Kinderbetreuung mehr Frauen ermöglichen, ihre Wochenarbeitszeit zu erhöhen oder sogar Vollzeit erwerbstätig zu sein. Weitere Maßnahmen aus Sicht der Wirtschaft seien Maßnahmen bei qualifizierter Zuwanderung und das Setzen weiterer Beschäftigungsanreize, etwa um die Mobilität in Österreich zu erhöhen oder aber Überstunden zu attraktivieren. (PWK029/US/DFS)

