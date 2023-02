Gilead Sciences: Übergabe Spendenschecks von 20.000 Euro für kranke Kinder und deren Familien

Ronald McDonald und St. Anna freuen sich über 20.000 Euro

Durch Spenden wie diese können wir unseren Patient:innen und deren Familien zusätzlich zu modernster medizinischer und pflegerischer Versorgung weitere Leistungen ermöglichen, die nicht vom Regelbudget gedeckt sind aber den Spitalsaufenthalt erleichtern und so den Heilungsprozess fördern Susanne Wieczorek, MSc, Pflegedirektorin des St. Anna Kinderspitals 1/3

Mit der wertvollen Spende unterstützt Gilead Sciences langfristig und zielgerichtet die Ronald McDonald Kinderhilfe und sorgt nachhaltig dafür, dass Familien ganz nahe bei ihrem schwer erkrankten Kind sein können. In einem Umfeld das Freude und Leid auf engstem Raum vereint erleben wir tagtäglich, welch positiven Einfluss dieses Engagement auf das Leben betroffener Familien hat. Von Herzen vielen Dank Karin Schmidt, Vorstand der Ronald McDonald Kinderhilfe 2/3

Patient:innen haben unterschiedliche Bedürfnisse. Patientenorganisationen leisten einen wesentlichen Beitrag, um diese Bedürfnisse zu befriedigen und zu kanalisieren. Umso wichtiger ist das Corporate Giving bei Gilead, mit dem wir die wertvolle Arbeit der Patientenorganisationen unterstützen und fördern Dr. Amaya Echevarría, Geschäftsführerin von Gilead Sciences in Österreich 3/3

Wien (OTS) - „Nicht nur zur Weihnachtszeit Gutes tun“, diesen Vorsatz hat das Pharmaunternehmen Gilead Sciences Österreich in seiner Unternehmenskultur verankert. So hat das Unternehmen Anfang des Jahres sowohl der Ronald McDonald Kinderhilfe und dem St. Anna Kinderspital einen Spendenscheck in der Höhe von jeweils 10.000 Euro übergeben. Ziel dieser Aktionen ist es, mit der Spende zu Jahresbeginn dabei zu helfen, die Finanzierung für das kommende Jahr besser zu planen. „ Durch Spenden wie diese können wir unseren Patient:innen und deren Familien zusätzlich zu modernster medizinischer und pflegerischer Versorgung weitere Leistungen ermöglichen, die nicht vom Regelbudget gedeckt sind aber den Spitalsaufenthalt erleichtern und so den Heilungsprozess fördern ", bestätigt Susanne Wieczorek, MSc, Pflegedirektorin des St. Anna Kinderspitals. Wie wichtig Spenden sind und welchen Stellenwert sie haben, erklärt auch Karin Schmidt, Vorstand der Ronald McDonald Kinderhilfe: „ Mit der wertvollen Spende unterstützt Gilead Sciences langfristig und zielgerichtet die Ronald McDonald Kinderhilfe und sorgt nachhaltig dafür, dass Familien ganz nahe bei ihrem schwer erkrankten Kind sein können. In einem Umfeld das Freude und Leid auf engstem Raum vereint erleben wir tagtäglich, welch positiven Einfluss dieses Engagement auf das Leben betroffener Familien hat. Von Herzen vielen Dank .“

„Corporate Giving hat großen Stellenwert bei Gilead“

Bei Gilead Sciences stehen Patient:innen bei allen Tätigkeiten im Mittelpunkt. Einerseits mit der Bereitstellung von innovativen Therapielösungen für Patient:innen, andererseits aber auch mit dem Aufbringen von Mitteln, die sich nicht nur auf medikamentöse Therapien beziehen. „ Patient:innen haben unterschiedliche Bedürfnisse. Patientenorganisationen leisten einen wesentlichen Beitrag, um diese Bedürfnisse zu befriedigen und zu kanalisieren. Umso wichtiger ist das Corporate Giving bei Gilead, mit dem wir die wertvolle Arbeit der Patientenorganisationen unterstützen und fördern “, erklärt Dr. Amaya Echevarría, Geschäftsführerin von Gilead Sciences in Österreich.

Über Gilead Sciences GesmbH

Seit mehr als 30 Jahren arbeitet Gilead daran, Arzneimittel gegen Erkrankungen für Menschen in aller Welt zu entwickeln, für die ein noch nicht gedeckter medizinischer Bedarf besteht. Der Fokus liegt dabei auf Antivirals (gegen HIV/AIDS, Hepatitis B, C und D sowie neuartige Viren wie zB Ebola, MERS und SARS,CoV-2), Onkologie sowie auf entzündlichen Erkrankungen, wie zum Beispiel rheumatoide Arthritis und chronisch entzündliche Darmerkrankungen.

Die seit 2007 bestehende Niederlassung in Wien ist für Gileads Geschäftstätigkeit in Österreich verantwortlich. Über 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bieten hochwertigen Service und konzentrieren sich auf den Vertrieb und die Kundenberatung.

Weitere Infos unter: https://www.gilead.com

Rückfragen & Kontakt:

Gilead Sciences GesmbH

Karin Storzer

Associate Director Public Affairs Austria

Wagramer Straße 19

A-1220 Wien

Karin.storzer @ gilead.com