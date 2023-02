SAVE THE DATE: am 23. März 2023 ist wieder ÖSTERREICHISCHER VORLESETAG!

An diesem Tag liest ganz Österreich vor: Alt für Jung, Jung für Alt, in allen Bundesländern, privat im Wohnzimmer oder öffentlich auf einer Parkbank - Jede Vorlesung zählt!

Zielsetzung des ÖSTERREICHISCHEN VORLESETAGS ist es, auf die Notwendigkeit guter Lesekompetenz aufmerksam zu machen. In Österreich beträgt der Anteil von funktionalen Analphabeten 10-20%. Das sind Personen ab dem 15. Lebensjahr, die nicht Sinn-erfassend lesen können und Schwierigkeiten haben, ein Formular auszufüllen.

LESEN BILDET.

Studien haben gezeigt, dass Kinder, denen schon früh regelmäßig vorgelesen wird, motiviert sind, selbst zu lesen. Kinder lernen lesen im Alter von 6 – 8 Jahren. Danach wird es schwierig, sich diese Technik anzueignen. 15 Minuten täglich vorgelesen zu bekommen sind schon ausreichend, um Kinder zum Lesen zu motivieren. Dabei gibt es keine Altersbegrenzung: schon ab dem 9. Lebensmonat sind Babys aufnahmefähig, können Bilderbücher begreifen und lauschen gespannt der Stimme der oder des Vorlesenden. Das schafft Vertrauen und stärkt die soziale Bindung zwischen diesen beiden Personen.

VORLESEN VERBINDET.

Vertrauen – ein ganz besonderer sozialer Aspekt des Vorlesens! Eine Gute-Nacht-Geschichte bietet eine hervorragende Möglichkeit, diese Basis zu schaffen. Geschichten am Abend übermitteln Wissen, Traditionen, Werte, Normen und prägen Kinder. Zu einer Zeit, die mit so viel Ungewissheit verbunden ist, in der ständig unterschiedliche Reize auf die kindliche Psyche eindringen, ist es wichtig, Ruhe einkehren zu lassen. Das ist die Chance für die Eltern, sich bewusst Zeit für ihr Kind zu nehmen und es mit all seinen Sinnen spüren zu lassen, dass jemand verlässlich für sie da ist.

Nicht nur Kinder freuen sich über anregende Vorlesegeschichten. Wenn im Alter die eigene Sehkraft schwindet, sind Seniorinnen und Senioren dankbare Zuhörer. Vorgelesen zu bekommen, vermittelt ihnen das Gefühl der Aufmerksamkeit und Wärme in einem Lebensabschnitt, wo das soziale Miteinander immer mehr verloren geht.

GEMEINSAM SIND WIR STÄRKER.

Viele Vorlesungen sollen auf der Website www.vorlesetag.eu angemeldet werden. Jede angemeldete Vorleserin/jeder angemeldete Vorleser erhält das jährlich neu gestaltete Vorlesebuch kostenfrei zugestellt. In diesem Buch finden sich Kurzgeschichten für Kinder, junge Erwachsene und klassische Lektüre.

JEDE VORLESUNG ZÄHLT!

Sie steht als Statement für die Erkenntnis, wie wichtig Lesekompetenz in unserer Gesellschaft ist und zeigt die Bereitschaft, Schwächere zu unterstützen.

Rückfragen & Kontakt:

eva.vorlicky @ echo.at