ORF im Jänner 2023: 38,5 Prozent Marktanteil für Sendergruppe

Bester Jänner-Wert für die ORF-Gruppe seit 2013

Wien (OTS) - Im Jänner 2023 erreichte die ORF-Sendergruppe vor allem mit u. a. dem Neujahrskonzert, den Ski-Weltcup-Übertragungen aus Kitzbühel und Schladming sowie den weiterhin gut genutzten Info-Sendungen (etwa zur Landtagswahl in Niederösterreich) einen Marktanteil von 38,5 Prozent und eine Tagesreichweite von 3,995 Millionen Seherinnen und Sehern, das entspricht 52,9 Prozent der TV-Bevölkerung. Damit erreichte der ORF den besten Monats-Marktanteil seit 2013. ORF 1 etwa konnte dabei seinen Marktanteil im Monatsvergleich um 1,0 Prozentpunkte insgesamt und im Hauptabend um 1,7 Prozentpunkte (12+) steigern.

Weitere Key-Facts zum Jänner 2023

ORF 1: 2,232 Millionen Seher/innen (13,9 Prozent Marktanteil), ORF 2:

3,153 Millionen Seher/innen (21,4 Prozent MA), ORF 1 und ORF 2 gesamt: 35,2 Prozent MA, ORF-Sendergruppe in Kernzone (17.00 bis 23.00 Uhr): 42,8 Prozent MA

Die zehn Topreichweiten

„Zeit im Bild“ (22. Jänner)

1,620 Millionen Zuschauer/innen, 54 Prozent Marktanteil

„Bundesland heute“ (16. Jänner)

1,536 Millionen Zuschauer/innen, 60 Prozent Marktanteil

„Slalom der Herren, Schladming“, 2. DG (24. Jänner)

1,513 Millionen Zuschauer/innen, 49 Prozent Marktanteil

„Slalom der Herren, Kitzbühel“, 2. DG (22. Jänner)

1,222 Millionen Zuschauer/innen, 62 Prozent Marktanteil

„Neujahrskonzert“ Teil 2 (1. Jänner)

1,191 Millionen Zuschauer/innen, 59 Prozent Marktanteil

„Abfahrt der Herren, Kitzbühel“ (21. Jänner)

1,191 Millionen Zuschauer/innen, 69 Prozent Marktanteil

„Riesenslalom der Herren, Schladming“, 2. DG (25. Jänner)

1,027 Millionen Zuschauer/innen, 34 Prozent Marktanteil

„Wahl 23: Landtagswahl NÖ“ 17.00 Uhr (29. Jänner)

980.000 Zuschauer/innen, 47 Prozent Marktanteil

„Die Rosenheim-Cops“ (19. Jänner)

928.000 Zuschauer/innen, 32 Prozent Marktanteil

„Riesenslalom der Herren, Adelboden“ 2. DG (8. Jänner)

922.000 Zuschauer/innen, 56 Prozent Marktanteil

Jänner-Topwerte in ORF 1

-- Einmal mehr stark nachgenutzt – Fiktion Made in A: Bis zu 959.000 Zuseherinnen und Zuseher waren mit dabei, als das ORF-Landkrimi-Format am 17. Jänner mit „Immerstill“ zum dritten Mal Halt in Kärnten machte; im Schnitt ließen sich 913.000 die Premiere des neuesten Films der ORF-Erfolgsreihe nicht entgehen; nach der endgültigen Gewichtung betrug die Reichweiten-Steigerung 119.000; mit einem Marktanteil von 31 Prozent liegt „Immerstill“ auf Platz eins – gemeinsam mit dem gestrigen „Landkrimi: Schutzengel“.

-- Es war eine Premiere und sie hat die Skifans begeistert: Bis zu 1,284 Millionen waren am 25. Jänner beim zweiten Durchgang des ersten „Nightrace“-Riesenslaloms live dabei, im Schnitt waren es 1,027 Millionen bei 34 Prozent Marktanteil (34 bzw. 46 Prozent in den jungen Zielgruppen); insgesamt (weitester Seherkreis) ließen sich 2,992 Millionen, das sind 40 Prozent der heimischen TV-Bevölkerung ab 12 Jahren, das Schladming-Doppel im ORF nicht entgehen.

-- 85.000 waren live in Kitzbühel, insgesamt 3,6 Millionen Sportfans via ORF 1 bzw. ORF SPORT + live beim Hahnenkamm-Wochenende mit dabei (weitester Seherkreis), das sind 48 Prozent der heimischen TV-Bevölkerung ab 12 Jahren; den Topwert erzielte dabei die Abfahrt am 21. Jänner mit bis zu 1,503 Millionen und durchschnittlich 1,191 Millionen Skifans bei 69 Prozent Marktanteil (68 bzw. 77 Prozent in den jungen Zielgruppen); die Premiere des Hauptabend-Rückblicks „Die Gams ist los! Best of Kitzbühel 23“ ließen sich am 22. Jänner im Schnitt 339.000 bei 10 Prozent Marktanteil nicht entgehen.

-- Einen Topwert erreichte im Hauptabend Monika Grubers „Zu wahr um schön zu sein“ (6. Jänner) mit bis zu 747.000 Zuschauerinnen und Zuschauern. Durchschnittlich waren 692.000 dabei – das ist der Rekordwert für ein Einzelkabarett seit dem Jahr 2000.

Jänner-Topwerte in ORF 2

-- Großes Publikumsinteresse an der Live-Berichterstattung zum NÖ-Wahlsonntag am 29. Jänner: Insgesamt 3,279 Millionen Zuseherinnen und Zuseher (weitester Seherkreis) waren ab 15.30 Uhr im ORF-Fernsehen dabei, das sind 43 Prozent der heimischen TV-Bevölkerung ab zwölf Jahren, den Topwert erreichte dabei die durchgeschaltete „Zeit im Bild“ um 19.30 Uhr mit 1,511 Millionen Reichweite bei 53 Prozent Marktanteil; die erste Hochrechnung zur Landtagswahl in Niederösterreich knapp nach 17.00 Uhr in ORF 2 sahen bis zu 1,079 Millionen bei durchschnittlich 47 Prozent Marktanteil.

-- Großes Publikumsinteresse und viel Lob für „Der Präsident – 20 Fragen an Alexander Van der Bellen“: Bis zu 541.000 Seherinnen und Seher waren am 25. Jänner beim von Susanne Schnabl und Hanno Settele geführten Interview mit dem Bundespräsidenten dabei.

-- Erfolgreich wie eh und je: Das weltberühmte Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker fand am 1. Jänner 2023 nach zwei Pandemie-beeinträchtigen Ausgaben wieder vor vollem Haus statt und erreichte erneut ein Millionenpublikum: So verfolgten allein in Österreich das bereits zum dritten Mal von Franz Welser-Möst dirigierte Kulturereignis in ORF 2 bis zu 1,237 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Im Schnitt genossen den (reichweitenstärkeren) zweiten Konzertteil 1,191 Millionen bei einem Marktanteil von 59 Prozent – dem zweithöchsten seit 2014.

-- Insgesamt 2,003 Millionen bzw. 27 Prozent der österreichischen TV-Bevölkerung ab zwölf Jahren (weitester Seherkreis) folgten in „Vienna Blood“ Matthew Beard und Juergen Maurer auf ihrer unkonventionellen Mörderjagd im Wien der Jahrhundertwende:

Durchschnittlich 777.000 Zuschauer/innen waren mit dabei, als die dritte Staffel der internationalen ORF-Eventproduktion „Vienna Blood“ am 30. Dezember 2022 sowie am 2. und 3. Jänner ihre Premiere feierte; der Marktanteil bei den drei neuen Filmen erreichte im Schnitt 25 Prozent.

--„Stöckl“ erreichte am 12. Jänner mit 26 Prozent Marktanteil den bisherigen Topwert.

Jänner-Topwerte in ORF III

-- Den Topwert im Jänner erreichte die „Themenmontag“-Doku „Supermarkt-Check Österreich“ am 23. Jänner mit 177.000 Reichweite bei 6 Prozent Marktanteil, knapp dahinter mit 171.000 Reichweite bei 6 Prozent Marktanteil „Land der Berge: Bergbauernleben – Der Winter“ am 19. Jänner.

Laut Online-Bewegtbild-Messung (AGTT/GfK TELETEST Zensus) wurden die Video-Streaming-Angebote des ORF (live und on Demand) auch im Jänner 2023 sehr gut genutzt: Im gesamten ORF.at-Netzwerk (ORF-TVthek sowie Video-Angebote auf anderen Seiten inkl. Apps wie news.ORF.at, sport.ORF.at, Spezialsites zu TV-Events etc.) wurden in Österreich 11,9 Millionen Nettoviews (zusammenhängende Nutzungsvorgänge) und 74,9 Millionen Bruttoviews (Videostarts) verzeichnet, das Gesamtnutzungsvolumen lag in Summe bei 368 Millionen Minuten (vorläufige Zahlen). Stärkste Live-Streams im Jänner waren jene vom Nacht-Slalom der Herren in Schladming (2. Durchgang) am 24. Jänner (Durchschnittsreichweite 52.000) und von der Abfahrt der Herren in Kitzbühel am 20. Jänner (Durchschnittsreichweite 51.000). Das am stärksten genutzte Video-on-Demand-Angebot war die ZIB 2 vom 11. Jänner (Interview Bundeskanzler) mit einer Durchschnittsreichweite von 41.000.

