Schau „Film in Döbling“ bis 25.2. im Bezirksmuseum 19

Wien (OTS) - Mit einer liebevoll gestalteten Sonder-Ausstellung erinnert das Bezirksmuseum Döbling (19., Döblinger Hauptstraße 96) bis Samstag, 25. Februar, an die Historie des „Sieveringer Filmateliers“. Der aufschlussreiche Rückblick trägt den Titel „Film in Döbling – Das Filmatelier in Sievering“. Samstag (15.00 bis 17.00 Uhr) und Mittwoch (9.30 bis 11.30 Uhr) ist die Schau bei freiem Eintritt geöffnet. Gegen Spenden der Besucher*innen hat das ehrenamtlich arbeitende Museumsteam keinen Einwand.

Fotografien aus alter Zeit, Texte und Objekte dokumentieren die bewegte Film-Geschichte in der Sieveringer Straße 135, die 1914 begann und 1985 endete. Der Bogen an Reminiszenzen spannt sich von der „Sascha-Filmfabrik“ bis zur „Wien-Film“. Auf die einst dort gedrehten Produktionen geht die Sonder-Ausstellung gleichfalls ein. Museumsleiterin Brigitte Kolin erteilt Auskünfte unter der Telefonnummer 368 65 46 (Montag/Mittwoch: Vormittag). Einholung von Informationen via E-Mail: bm1190@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Sieveringer Filmatelier (Wien Geschichte Wiki): www.geschichtewiki.wien.gv.at/Sieveringer_Filmatelier

Veranstaltungen im 19. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/doebling/

