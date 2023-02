Barbara Stöckl im Gespräch mit Peter Resetarits, Martina Parker, Wolfram Berger und Barbara Zangerl

Im ORF-Nighttalk „Stöckl“ am 2. Februar um 23.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - In der aktuellen Ausgabe des ORF-Nighttalks „Stöckl“ sind am Donnerstag, dem 2. Februar 2023, um 23.05 Uhr in ORF 2 ORF-Moderator Peter Resetarits, Krimi-Autorin Martina Parker, Schauspieler Wolfram Berger und Profi-Kletterin Barbara Zangerl zu Gast bei Barbara Stöckl:

„Der Willi war immer eine Art Vater-Bruder für mich. Er war elf Jahre älter und hat sich viel um mich gekümmert, mich überall hin mitgenommen. Auch auf Skikurse, wo er als Hilfsskilehrer tätig war. Er hat selbst wenig Geld gehabt, aber mir beispielsweise ganz neue, teure Ski gekauft. Er war ein toller Bruder“, erzählt ORF-Moderator Peter Resetarits über die enge Beziehung zu seinem Bruder Willi, besser bekannt als „Ostbahn Kurti“, der im April vergangenen Jahres verstorben ist. In „Stöckl“ spricht der studierte Jurist Peter Resetarits auch über ein besonderes Jubiläum: Am 2. Februar geht um 21.05 Uhr in ORF 2 die 1000. Folge der von ihm moderierten Sendung „Am Schauplatz“, die bis heute zu den erfolgreichsten Informationssendungen des ORF zählt, on air.

Ihr Arbeitsplatz ist die Vertikale: Barbara Zangerl gilt als beste Allround-Kletterin der Welt und verbringt – auch gemeinsam mit ihrem Partner – viel Zeit auf steilen Bergwänden in unfassbaren Höhen. Erdung findet sie in ihrem zweiten Beruf als Radiologietechnologin am Landeskrankenhaus in Bludenz.

Auch Martina Parker kennt den Wechsel zwischen den Welten: Als Lifestyle-Journalistin ist sie früher um die ganze Welt geflogen und hat Stars wie Robbie Williams und Susan Sarandon interviewt. Heute lebt sie auf einem alten Bauernhof im Südburgenland und hat mit ihren Gartenkrimis eine Zweitkarriere als Bestseller-Autorin gestartet.

Außerdem zu Gast: Schauspieler Wolfram Berger, der die aktuelle Staffel der Erfolgsserie „Bergdoktor“ – jeweils Mittwoch um 20.15 Uhr in ORF 2 – aufmischt. Der 77-jährige Grazer taucht als Großvater der Serienfigur „Lilli Gruber“ auf und bringt Aufregung in die Welt am Wilden Kaiser.

