FPÖ – Nepp: SPÖ-Ludwig soll sich für seine schikanöse Corona-Politik bei den Wienern entschuldigen

FPÖ fordert sofortige Aufhebung von Masken- und Testpflicht in Wien

Wien (OTS) - Der Wiener FPÖ-Chef, Stadtrat Dominik Nepp, fordert von SPÖ-Bürgermeister Ludwig eine Entschuldigung für seine jahrelange schikanöse Corona-Politik. „Nach zahlreichen Experten und dem deutschen Gesundheitsminister Lauterbach hat jetzt auch Bildungsminister Polaschek eingestanden, dass die Schulschließungen ein Fehler waren. Monatelang wurde Kindern und Jugendlichen der Schulbesuch und der Kontakt mit ihren Freunden auch aufgrund Ludwigs Corona-Maßnahmen verwehrt. Der Bürgermeister trägt damit die persönliche Verantwortung für Bildungsdefizite und psychische Erkrankungen von jungen Menschen. Es ist Zeit für Ludwig, sein eigenes Scheitern einzugestehen“, so Nepp.

Weiters verlangt Nepp die sofortige Abschaffung aller bestehender Corona-Maßnahmen in Wien. Nur in der Bundeshauptstadt gibt es aufgrund Ludwigs Sturheit noch die Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln sowie Testpflicht und Besuchsbeschränkungen für Wiener Spitäler und Pflegeinrichtungen. Trotz dieser Maßnahmen hat Wien mit Abstand die höchste Zahl an Covid-Neuinfektionen. „Dass die Ludwig-SPÖ mit ihrer Corona-Politik am Holzweg ist, ist jetzt endgültig belegt. Ich fordere den Bürgermeister auf, sich umgehend bei den Wienern zu entschuldigen und die Konsequenzen zu ziehen“, bekräftigt der Wiener FPÖ-Obmann. (schluss)

