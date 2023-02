ORF-III-Wochenhighlights: „Salome“ aus der Wiener Staatsoper, „Bergbauernleben“, Musikalische Zeitreise mit Chris Lohner

Von 6. bis 12. Februar 2023

Wien (OTS) - „Erlebnis Bühne LIVE – Aus der Wiener Staatsoper:

Salome“

Am Sonntag, dem 12. Februar 2023, präsentiert ORF III in „Erlebnis Bühne“ (20.15 Uhr) live-zeitversetzt „Aus der Wiener Staatsoper:

Salome“. Die Oper von Richard Strauss zeichnet eine moralisch verkommene Gesellschaft, die dem Untergang geweiht ist. In der Titelpartie ist Malin Byström, Gewinnerin des „International Opera Awards 2018“, in ihrem Staatsopern-Rollendebüt als willensstarke Stieftochter des Königs Herodes zu erleben. Unter der Musikalischen Leitung von Philippe Jordan singen in weiteren zentralen Rollen Gerhard Siegel (Herodes) und Iain Paterson (Jochanaan). Den Klassikabend beschließt die Dokumentation „Unsere Wiener Staatsoper“ (21.50 Uhr).

Doku-Highlights in „Heimat Österreich“, „Landleben“ und „Land der Berge“

Eine neue Ausgabe von „Heimat Österreich“ widmet sich am Mittwoch, dem 8. Februar, dem „Winter rund um die Seetaler Alpen“ (20.15 Uhr). Die dunkle Jahreszeit steht dort im Zeichen traditioneller Tätigkeiten wie dem Schindelmachen oder dem Herstellen von Stoffen und Kleidung. Anschließend zeigt ORF III zwei „Landleben“-Premieren:

Die Dokumentation „Fasching in Ebensee“ (21.05 Uhr) begleitet die Vorbereitungen für das dreitägige Spektakel am Südufer des Traunsees. Der anschließende Film sieht sich „Im Zillertal“ (21.55 Uhr) um, wo sich eine naturbelassene Landschaft und ein starker Sinn für Gemeinschaft erhalten haben, und begleitet u. a. das Handwerk rund um die typische Zillertaler Tracht. Am Donnerstag, dem 9. Februar, präsentiert ORF III die „Land der Berge“-Premiere „Bergbauernleben:

Vom Traunviertel ins Villgratental“ (20.15 Uhr), einen Film über zwei Bergbauernfamilien aus Oberösterreich und Osttirol im Wandel der Jahreszeiten. Beide zeichnen sich durch ihre nachhaltige Lebensweise und den Erhalt von regionalem Kulturgut aus. Danach begibt sich „Land der Berge: Mit den Bergbauern durchs Jahr“ (21.00 Uhr).

„Donnerstag Nacht“ mit Kabarett im Turm und „Soundcheck Österreich“

Die „Donnerstag Nacht“ am 9. Februar sorgt zunächst mit der neuen „Kabarett im Turm“-Ausgabe „Stefan Haider – Supplierstunde“ (21.50 Uhr) für gute Unterhaltung mit Geschichten aus dem Klassenzimmer. Nach „Benedikt Mitmannsgruber – Exodus“ (22.45 Uhr) tritt in einer „Soundcheck Österreich“-Neuproduktion „Chris Lohner: Eine musikalische Zeitreise in das Wien meiner Kindheit“ (23.35 Uhr) an. Die Schauspielerin, Sängerin und Moderatorin überzeugt mit einem humorvollen musikalischen Programm und zeigt private Schnappschüsse aus ihrer Jugend. Toni Matosic spielt und singt Lieder von Hansi Lang, Wolfgang Ambros, Heinrich Walcher und vielen anderen.

Eisbaden in „MERYN am Montag“, „Geheimnis des Atmens“ in „treffpunkt medizin“

„MERYN am Montag“ thematisiert am 6. Februar die positiven Effekte, die dem „Eisbaden“ (18.45 Uhr) zugeschrieben werden. ORF-Gesundheitsexperte Siegfried Meryn und Allgemeinmediziner Gebhard Breuss beantworten Publikumsfragen über Vorteile und Gefahren des winterlichen Schwimmens.

Am Mittwoch, dem 8. Februar, widmet sich eine neue Ausgabe der Reihe „treffpunkt medizin“ dem „Geheimnis des Atmens“ (22.30 Uhr). Die Dokumentation macht augenscheinlich, welche Rolle das richtige „Luft holen“ für die Gesundheit hat und wie Sauerstoff in unseren Körper gelangt.

„ORF III Themenmontag“ über den Wintersport

Der vierteilige „ORF III Themenmontag“ am 6. Februar befasst sich ab 20.15 Uhr in drei Dokupremieren und einer neuen Ausgabe von „Themenmontag: Der Talk“ mit den unterschiedlichen Facetten des Skisports in Österreich. Zum Auftakt zeigt die Produktion „Was wir uns den Skisport kosten lassen“ (20.15 Uhr), warum die Preise der Skipässe steigen und wie der umfassende Umbau der heimischen Bergwelt durch Bagger und Bohrer vorangetrieben wird. Danach geht es in „Alpenrausch im Klimawandel – der Ausverkauf der Alpen“ (21.05 Uhr) um den Schneemangel in traditionellen Skigebieten. Bereits mehr als drei Viertel aller Pisten müssen regelmäßig künstlich beschneit werden. In der Sendung „Schnee von gestern – Hat der Wintersport noch eine Zukunft?“ (21.55 Uhr) befasst sich ORF III mit den wirtschaftlichen Auswirkungen auf die Skiregionen in den nächsten Jahren. Den Abend beschließt eine neue Ausgabe des Diskussionsformats „Themenmontag: Der Talk“ mit dem Titel „Skifahren um jeden Preis? Wie die Klimakrise den Winter-Tourismus beeinflusst“ (22.30 Uhr). Reiner Reitsamer spricht mit seinen Gästen über die Auswirkungen der warmen Temperaturen für den alpinen Tourismus.

„Erbe Österreich – Wiens verborgene Palais“ und „Was schätzen Sie ..?“

Am Kulturdienstag am 7. Februar präsentiert ORF III die zweite von drei neuen Produktionen der „Erbe Österreich“-Reihe „Wiens verborgene Palais“ (20.15 Uhr). Moderator Karl Hohenlohe gibt Einblick in die historischen Palais Lieben-Auspitz und Schönborn. Danach präsentiert „Erbe Österreich“ wertvolle Anwesen in „Österreichs Adel unter sich:

Neuer Glanz in alten Mauern“ (21.05 Uhr), gefolgt von edler Handwerkskunst in der Doku „Augarten Porzellan“ (21.55 Uhr). Anschließend lädt Karl Hohenlohe in „Was schätzen Sie..?“ (22.45 Uhr) zum Mitraten des Werts ausgewählter Kunstobjekte ein. In dieser Ausgabe nehmen die Expertinnen und Experten zwei Wandteller, ein Gemälde, ein Herend-Porzellanservice und eine Louis-Vuitton-Handtasche unter die Lupe.

„zeit.geschichte“ über Jörg Haider

Im Rahmen eines „zeit.geschichte“-Abends am Samstag, dem 11. Februar, widmet sich ORF III ab 20.15 Uhr dem 2008 verstorbenen rechtspopulistischen Politiker Jörg Haider. Zum Auftakt blickt die Neuproduktion „Schicksalstage Österreich – Die Stunde des Jörg Haider“ auf jenen Tag zurück, an dem der langjährige Kärntner Landeshauptmann die Macht in der FPÖ übernommen hat. Mit einer Stammtischrunde, Zeitzeugen, dem ehemaligen Bundeskanzler Franz Vranitzky und Vizekanzler Norbert Steger verfolgt ORF III die emotional aufgeladenen Stunden bis zur entscheidenden innerparteilichen Wahl. Anschließend befasst sich der Film „Jörg Haider – Geschichte eines Grenzgängers“ (21.05 Uhr) mit dem Werdegang des umstrittenen Ausnahmepolitikers. Die neue Dokumentation „30 Jahre Lichtermeer – Geschichte einer Protestbewegung“ (21.55 Uhr) veranschaulicht die Gegenreaktion auf das von Jörg Haider initiierte Volksbegehren „Österreich zuerst“ – die bislang größte Demonstration der Zweiten Republik mit rund 300.000 Menschen. Den „zeit.geschichte“-Abend beschließt die Produktion „Jörg Haider – Der letzte Tag“ (22.45 Uhr).

Weitere Details zum Programm von ORF III Kultur und Information sind unter tv.ORF.at/orf3 abrufbar.

