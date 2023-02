Neue Ausstellungen und aktuelle Vermittlungsprogramme

Schloss Vösendorf, Museum Gugging und NÖ Landesbibliothek

St. Pölten (OTS/NLK) - Am Samstag, 4. Februar, wird mit einer Vernissage von René Binder, Ronny Fras, Susanne Kaurek, Andrea Klem, Konrad Kehrer und Heribert Schacherl die Kultursaison 2023 im Schloss Vösendorf eröffnet. Die sechs Fotografen und Fotografinnen zeigen dabei unter dem Motto „Perspektiven“ mit Porträts, Hochzeitsbildern, Architekturaufnahmen und Tanz-Fotografie einen breiten Querschnitt durch die Welt der Fotografie. Beginn ist um 19 Uhr; nähere Informationen und Anmeldungen bei der Marktgemeinde Vösendorf unter 01/69903-0 und e-mail kultur @ voesendorf.gv.at.

Am Sonntag, 5. Februar, beschäftigt sich eine Fokusführung im Museum Gugging mit der Abstraktion in der Art Brut; Beginn ist um 14 Uhr. Am selben Tag startet auch um 15.30 Uhr das Semesterferienprogramm mit einer offenen Kreativwerkstatt für Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren zum Thema „Abstrakte Zeichnungen & Bilder“. Dienstag, der 7. Februar, steht dann ab 15 Uhr mit einer „Ballon-Werkstatt“ ganz im Zeichen der jüngsten Kunstfans bis zum Alter von fünf Jahren. Nähere Informationen beim Museum Gugging unter 02243/87087, e-mail museum @ museumgugging.at und www.museumgugging.at.

Schließlich wird am Dienstag, 7. Februar, um 14 Uhr in der Galerie der NÖ Landesbibliothek in St. Pölten die Ausstellung „Boden für Alle“ eröffnet: Die Wanderausstellung des Architekturzentrums Wien beschäftigt sich mit dem Boden als kostbarem Gut und wird vom ORTE Architekturnetzwerk Niederösterreich in Zusammenarbeit mit der Abteilung Umwelt- und Energiewirtschaft der Gruppe Raumordnung, Umwelt und Verkehr im Amt der NÖ Landesregierung sowie der NÖ Agrarbezirksbehörde mit einem Rahmenprogramm begleitet, um Bodenpolitik näher zu den Menschen zu bringen, gute Beispiele vorzustellen und gangbare Wege auf allen Ebenen aufzuzeigen. Ausstellungsdauer: bis 24. März; Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 8.30 bis 16 Uhr bzw. Dienstag zusätzlich bis 18 Uhr. Nähere Informationen beim ORTE Architekturnetzwerk Niederösterreich unter 02732/78374, e-mail office @ orte-noe.at und www.orte-noe.at.

