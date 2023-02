AVISO: Donnerstag, 02.02., 09:30 Uhr, Bundeskanzleramt: „Teure Mieten zerschlagen!“

Medienaktion der Sozialistischen Jugend anlässlich der Preisexplosionen beim Wohnen

Es ist höchste Zeit für ein Gesamtkonzept mit klaren Mietobergrenzen und harten Konsequenzen gegen Spekulant*innen, damit Wohnen nicht weiter zum Luxus wird. Wir fordern daher: Teure Mieten müssen zerschlagen werden! Paul Stich, SJ

Wien (OTS) - „Immer mehr Menschen wissen aktuell nicht mehr, wie sie ihre Miete bezahlen sollen. Ab April steigen die Richtwertmieten um weitere 8,6 Prozent an. Dass die Bundesregierung hier nicht gegensteuert zeigt auch, dass die ÖVP wie gewohnt an der Seite der Miethaie und Spekulant*innen steht. So kann es nicht weitergehen. Es ist höchste Zeit für ein Gesamtkonzept mit klaren Mietobergrenzen und harten Konsequenzen gegen Spekulant*innen, damit Wohnen nicht weiter zum Luxus wird. Wir fordern daher: Teure Mieten müssen zerschlagen werden! “, so Paul Stich, Vorsitzender der Sozialistischen Jugend.



Zu diesem Thema findet am Donnerstag um 09:30 Uhr eine Medienaktion am Ballhausplatz statt, bei der eine überdimensionale Mauer eingerissen wird. Vertreter*innen der Medien sind herzlich eingeladen.



Wann? Donnerstag, 02.02., 09:30 Uhr

Wo? Ballhausplatz 2, 1010 Wien





