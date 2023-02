Zühlke Österreich baut Führungsspitze um

Doris Steindl, Head of People and Culture kommt in die Geschäftsführung, Tim Cianchi wechselt in gruppenweite Sustainability-Rolle.

Wien (OTS) - Um die Positionierung des Unternehmens als „Employer of Choice“ zu stärken, erweitert Zühlke Österreich per 1. Januar ihre Führungsspitze um Doris Steindl (34), die den Bereich People and Culture (P&C) verantwortet. Sie ist seit 2019 für das Unternehmen tätig und hat das lokale P&C Team mit den Bereichen Recruiting, Employer Branding und Operations aufgebaut. Zuvor war Doris Steindl bei dem europäischen Venture Builder WhatAVenture als Head of HR & Operations und dem damaligen österreichischen Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft als Mitarbeiterin im Bereich Forschung und Wirtschaft tätig. Die gebürtige Wienerin komplettiert das österreichische Führungsquartett, bestehend aus CEO Nikolaus Kawka, Barbara Hotwagner, Managing Director Technology und Helmut Taumberger, Managing Director Markets. Als Mitglied des Executive Boards der Zühlke Österreich treibt sie ihre Themenbereiche – von Employee Experience hin zu Leadership Excellence – weiter voran. Damit verbindet sie zukünftig Mitarbeiter:innen und Businessperspektive auf strategischer Ebene:

„ Ich freue mich in meiner neuen Position hier zusätzliche Synergien zu schaffen und die Zusammenarbeit in der Gruppe weiter zu verstärken. Wir bei Zühlke setzen alles daran, sicherzustellen, dass wir für unsere Mitarbeitenden ein attraktiver, zukunftsorientierter Arbeitgeber mit Purpose sind. Dies spiegelt sich auch darin wider, dass People & Culture global in wichtigen Entscheidungsgremien integriert ist ,“ sagt Doris Steindl, Head of P&C bei Zühlke Österreich. „ Wir sorgen jeden Tag aufs Neue mit vollem Einsatz dafür, dass die innovativen Projekte, an denen wir arbeiten, sowohl für uns selbst als auch für unsere Kundinnen und Partner Mehrwert generieren. Ein besonderer Schwerpunkt liegt darauf wirtschaftlichen Erfolg mit positiven Auswirkungen auf Gesellschaft und Umwelt zu verbinden. “

Nachhaltigkeit ist auch ein Herzensthema von Tim Cianchi (64). Er verlässt per 1. Februar die Geschäftsführung und seine Position als Head of Delivery Excellence (DEX) der Zühlke Österreich und wird Project Manager im gruppenweiten Team von Head of Sustainability Christoph Bröcker.

Die Aufgabe des Head of DEX von Zühlke Österreich verantwortet künftig Florian Hacklinger, zusätzlich zu seinen bisherigen Aufgaben als Head of DEX für Zühlke in Deutschland und im Global Delivery Center (GDC).

