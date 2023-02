Erfolgreicher Abschluss des Reakkreditierungsverfahrens an der ABPU

Anton Bruckner Privatuniversität erfüllt alle Auflagen der AQ Austria

Die Erfüllung der im Rahmen des Akkreditierungsverfahrens erteilten Auflagen der AQ Austria fiel in eine aufgrund der Covid-19-Pandemie sehr herausfordernde Zeit. Nichtsdestotrotz ist es den Verantwortlichen der ABPU erfolgreich gelungen, die Erfüllung aller Auflagen nachzuweisen und zahlreiche Maßnahmen zur Verbesserung der Qualitätsstandards unserer Universität umzusetzen. Ich freue mich über das Vertrauen der AQ Austria in die ABPU und bedanke mich für die gute Zusammenarbeit Landeshauptmann Mag. Thomas Stelzer, Universitätsratsvorsitzender ABPU 1/2

Ich freue mich über den Beschluss des Boards der AQ Austria und den damit erfolgten erfolgreichen Abschluss des Reakkreditierungsverfahrens. Wir haben im letzten Jahr zahlreiche Umstrukturierungen von Prozessen implementiert, ein hochschuladäquates Qualitätsmanagement eingeführt sowie Zusammenhänge in unserer Entwicklungsplanung geschärft und dokumentiert. Mein Dank gilt allen Universitätsangehörigen, die mit Hochdruck an der Erfüllung dieser Auflagen mitgearbeitet haben und so die Qualitätssicherung und die Weiterentwicklung unserer Universität vorantreiben Martin Rummel, Rektor ABPU 2/2

Linz (OTS) - Das Board der Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung Austria (AQ Austria) sieht die im Rahmen des Reakkreditierungsverfahrens der Anton Bruckner Privatuniversität aus dem Studienjahr 2019/20 erteilten Auflagen laut Bescheid vom 17.01.2023 als erfüllt an.

Im Dezember 2019 wurde die institutionelle Akkreditierung der Anton Bruckner Privatuniversität nach einem umfassenden Evaluierungsprozess für weitere sechs Jahre verlängert. Voraussetzung für die Verlängerung war die Erfüllung von vierzehn Auflagen, u.a. im Bereich des Qualitätsmanagements und der Entwicklungsplanung. Nun konnten laut Bescheid vom 17. Jänner 2023 alle Auflagen erfolgreich erfüllt werden:

„Die Anton Bruckner Privatuniversität hat im Zuge der Auflagenerfüllung nachgewiesen, dass sie einen definierten Prozess zur Überprüfung der Zielerreichung erarbeitet sowie einen entsprechenden Zeitplan vorgelegt hat [...]. Im Qualitätshandbuch werden die Bausteine des Qualitätsmanagements in ihrem Zusammenwirken gut beschrieben und die systemische Verbindung zum strategischen Hochschulmanagement transparent dargestellt. [...] Weiters hat die Privatuniversität einen entsprechenden Prozess zur regelmäßigen Überprüfung der Zielerreichung hinsichtlich der Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten der Gremien definiert.“

„Ich freue mich über den Beschluss des Boards der AQ Austria und den damit erfolgten erfolgreichen Abschluss des Reakkreditierungsverfahrens. Wir haben im letzten Jahr zahlreiche Umstrukturierungen von Prozessen implementiert, ein hochschuladäquates Qualitätsmanagement eingeführt sowie Zusammenhänge in unserer Entwicklungsplanung geschärft und dokumentiert. Mein Dank gilt allen Universitätsangehörigen, die mit Hochdruck an der Erfüllung dieser Auflagen mitgearbeitet haben und so die Qualitätssicherung und die Weiterentwicklung unserer Universität vorantreiben“ , so Rektor Martin Rummel.

„Die Erfüllung der im Rahmen des Akkreditierungsverfahrens erteilten Auflagen der AQ Austria fiel in eine aufgrund der Covid-19-Pandemie sehr herausfordernde Zeit. Nichtsdestotrotz ist es den Verantwortlichen der ABPU erfolgreich gelungen, die Erfüllung aller Auflagen nachzuweisen und zahlreiche Maßnahmen zur Verbesserung der Qualitätsstandards unserer Universität umzusetzen. Ich freue mich über das Vertrauen der AQ Austria in die ABPU und bedanke mich für die gute Zusammenarbeit“ , so Universitätsratsvorsitzender Landeshauptmann Mag. Thomas Stelzer.

Der nächste Antrag zur Verlängerung der institutionellen Akkreditierung der Anton Bruckner Privatuniversität wird Ende 2025 eingereicht werden.



Rückfragen & Kontakt:

Stefanie Rasouli, BA BA

Kommunikation und Marketing | Presse

T +43 732 701000 277

M +43 660 8584246

stefanie.rasouli @ bruckneruni.at



Irene Pechböck-Pilz, MA

Leitung Kommunikation und Marketing

T +43 732 701000 271

M +43 660 8611986

irene.pechboeck-pilz @ bruckneruni.at