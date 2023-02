Smarte Allergiehelden von ECOVACS (FOTO)

Düsseldorf (ots) - Kaum sind die Festtage vorbei, startet für mehr als 12 Millionen Menschen die Zeit der juckenden Augen und laufenden Nasen. Die smarten Allergiehelden von ECOVACS machen die Allergiesaison für Betroffene erträglicher: Die Saug- und Wischroboter erledigen tägliches Saugen und Wischen wie von Zauberhand und entfernen so Allergene und Pollen, bevor sie in der Nase landen. Ein sauberes Zuhause ganz ohne stundenlangen Putzaufwand. Ergänzend dazu kümmert sich der mobile Luftreiniger AIRBOT Z1 ganz automatisch um die feinen Pollen in der Luft.

Mit einem kraftvollen 4-Stufen-Reinigungssystem und spezialisiertem OZMO-Wischsystem haben Pollen und Hausstaub keine Chance.

Das intelligente AIVI-3D-System erkennt automatisch Hindernisse und umfährt diese.

Einfaches Saubermachen mit der Kartierungstechnik TrueMapping 2.0 und einfacher Bedienung via App und Sprachassistent.

Befreit Räume von Allergenen, Schadstoffen und Bakterien dank HEPA-Filter und UV-Desinfektion.

Alle ausführlichen Informationen und zusätzliches Material enthält der Onepager bzw. der Presseordner.

Rückfragen & Kontakt:

Pressekontakte ECOVACS ROBOTICS:

Pressebuero ECOVACS

c/o Achtung! Mary GmbH

Kim Lakshman

Ratinger Str. 9

40213 Duesseldorf

Mail: presse.ecovacs @ achtung.de

Telefon: +49 151 - 10171783



ECOVACS Europe GmbH

Alexandra Alguel

EMEA PR & Marketing Specialist

Holzstrasse 2

40221 Duesseldorf

Mail: a.alguel @ ecovacs.com