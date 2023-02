Simmering: Ende der Ausstellung „border(hi)stories“

Eintritt frei im Bezirksmuseum 11 am 3.2. (14 bis 19 Uhr)

Wien (OTS) - Seit November ist im Bezirksmuseum Simmering (11., Enkplatz 2) eine Wanderausstellung zu sehen, die Auskunft über Geschehnisse in der Grenzregion zwischen Österreich und Ungarn gibt. Die Schau hat den Titel „border(hi)stories – 100 Jahre Grenzgeschichte(n)“. Vom ersten Weltkrieg bis in die Gegenwart reichen die Angaben. Traurige Begebenheiten werden in der Doku genauso behandelt wie die Entstehung von grenzüberschreitenden Beziehungen und der Umgang mit kultureller Vielfalt. Nun endet die interessante Ausstellung: Eine Besichtigung kann nur mehr am Freitag, 3. Februar, erfolgen. An diesem Tag erweitert das auf ehrenamtlicher Basis aktive Museumsteam (Leitung: Petra Leban) die Öffnungszeiten: Von 14.00 bis 17.00 Uhr und zusätzlich von 17.00 bis 19.00 Uhr ist der Eintritt kostenlos. Informationen: Telefon 4000/11 127 bzw. E-Mail bm1110@bezirksmuseum.at.

Das Projekt „border(hi)stories – 100 Jahre Grenzgeschichte(n)“ wird durch den „Verein zur Förderung von Vielfalt, Dialog und Bildung (IZ)“ abgewickelt. Die EU ermöglicht die Finanzierung (Programm „Interreg“). Zahlreiche Partner-Stellen, darunter das „Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes (DÖW)“ und die „Bildungsdirektion für Wien“, unterstützen die informative mobile Ausstellung (rund 20 Tafeln mit Texten und Bildern) sowie die begleitenden Aktionen. Kontaktaufnahme mit dem IZ-Verein per E-Mail: gertraud.illmeier@iz.or.at

Allgemeine Informationen:

Verein Vielfalt, Dialog und Bildung (IZ): https://iz.or.at

Dokumentationsarchiv des Widerstandes (DÖW):www.doew.at

Veranstaltungen im 11. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/simmering/

