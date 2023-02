Vier neue Directors bei LeitnerLeitner

Linz (OTS) - Ab 1. Februar 2023 erweitert LeitnerLeitner sein Führungsteam mit vier exzellenten Kolleg:innen aus den eigenen Reihen. Die neuen Directors werden mit ihrem Know-how die Bereiche Finanzstrafrecht, Audit, Umsatzsteuer und internationales Steuerrecht weiter ausbauen.

Dr. Alexander Lehner (36) ist seit 2014 bei LeitnerLeitner tätig und betreut sowohl Privatpersonen als auch Einzelunternehmen und Konzerne vorranging zum Thema Finanzstrafrecht. Ein weiterer Fokus seiner Arbeit liegt auf dem Abgabenverfahrensrecht und dem WiEReG. Zudem ist Alexander Lehner Autor von Fachpublikationen und hält laufend Vorträge zu seinen Themenschwerpunkten.

Florian Todt (35) ist Wirtschaftsprüfer und Steuerberater und hat sich im Wesentlichen auf Einzel- und Konzernabschlussprüfungen nach nationalen Rechnungslegungsstandards spezialisiert. Er unterstützt seine Kund:innen auch im Rahmen von Due Diligence und Financial Advisory Projekten. Darüber hinaus engagiert sich Florian Todt in der unternehmensinternen Weiterbildung und Qualitätssicherung.

Gregor Schmoigl (35) ist seit 2015 im Umsatzsteuer Team von LeitnerLeitner tätig. Als Steuerberater unterstützt er seine österreichischen und internationalen Mandant:innen in allen Fragen zu indirekten Steuern, Umsatzsteuer, Verbrauchsteuer, NoVA.

Michaela Wolfsteiner (31) ist Steuerberaterin und seit 2016 bei LeitnerLeitner im internationalen Steuerrecht tätig. Sie hat sich auf die Betreuung von Private Clients spezialisiert und berät ua internationale Unternehmerfamilien in Zuzugs- und Wegzugsfällen, sie unterstützt im Bereich der Vermögensstrukturierung und Nachfolgeplanung und übernimmt die laufende steuerliche Betreuung für Privatpersonen, Familienholdings, Single Family Offices und Privatstiftungen. Ein weiterer Beratungsschwerpunkt von ihr liegt im internationalen Konzernsteuerrecht.

Über LeitnerLeitner:

LeitnerLeitner gehört zu den führenden Kanzleien im Bereich Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung und Financial Advisory Services in Zentral- und Süd-Osteuropa. Seit über 60 Jahren begleiten und beraten wir mit Leidenschaft grenzübergreifend Unternehmen, Familienunternehmen, Privatpersonen, Körperschaften öffentlichen Rechts sowie andere NPOs, Konzerne, Stiftungen und Freiberufler. www.leitnerleitner.com

Über LeitnerLaw Rechtsanwälte | Edthaler Leitner-Bommer Schmieder & Partner Rechtsanwälte GmbH:

LeitnerLaw Rechtsanwälte ist eine dynamische Rechtsanwaltskanzlei in Österreich mit Fokus auf Wirtschaftsrecht in Linz, Graz und Wien sowie einer Sprechstelle in Ried. Mit einem großen internationalen Netzwerk und in Partnerschaft mit der Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungskanzlei LeitnerLeitner beraten wir (inter)nationale Konzerne, Familienunternehmen, Private Clients, Banken und Stiftungen ebenso wie Klein- und Mittelbetriebe umfassend und interdisziplinär. www.leitnerlaw.at

Rückfragen & Kontakt:

Magdalena Krajinovic

0732-7093-114

magdalena.krajinovic @ leitnerleitner.com