Berlakovich: Sprachkompetenz essentiell für den Erhalt der Volksgruppen

Nun wird der Vollzug der Minderheitenschulgesetze gemeinsam mit Bundesländern evaluiert

Wien (OTS) - "Der erfolgreiche Erhalt einer Volksgruppe hängt sehr davon ab, ob die Volksgruppenidentität, deren Kultur und insbesondere auch die Sprache an den Nachwuchs bzw. die jüngere Generation weitergegeben und von dieser angenommen werden. Die Förderung von Bildungsmaßnahmen nimmt hierbei eine wichtige Rolle ein." Das sagte ÖVP-Volksgruppensprecher Abg. Nikolaus Berlakovich anlässlich der gestrigen Sitzung des Nationalrats. Der Nationalrat beauftragte die Bundesregierung, insbesondere den Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung, in Partnerschaft mit den Bundesländern eine Evaluierung zum Vollzug der Minderheitenschulgesetze unter Berücksichtigung der verfassungsgesetzlichen, völkerrechtlichen und einfachgesetzlichen Vorgaben vorzunehmen.

"Sprache ist ein zentrales Element für den Erhalt der Volksgruppen, daher ist es wichtig, dass es im Bildungswesen für Kinder in den Minderheitenschulgesetzen ein zweisprachiges Angebot gibt. Die Qualität des Unterrichts ist entscheidend. Die Sprachkompetenz der Schulkinder in den Volksgruppensprachen muss weiter gefördert werden", so Berlakovich.

Im Bereich der schulischen Bildung und der vorschulischen Erziehung hat sich in den vergangenen Jahren sehr viel geändert. Daher muss evaluiert werden, inwieweit die Vollziehung der Minderheitenschulgesetze mit der Entwicklung Schritt gehalten hat, begründet Berlakovich diese Initiative.

"Es geht darum zu erkennen, wo etwaiger Änderungsbedarf besteht und der Unterricht attraktiver gestaltet werden kann. Die Kinder sollten nach dem Verlassen der Schule beide Sprachen beherrschen", ist der Abgeordnete überzeugt. (Schluss)

