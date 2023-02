Lehner: Das „Ende der Pandemie" bringt neue Aufgaben für die Rückkehr zur Normalität

Wien (OTS) - 1. Februar 2023 - „Das Auslaufen der Corona-Gesetze und damit das offizielle 'Ende der Pandemie' ist nicht nur langersehnt, sondern bringt mit der Rückkehr zur Normalität viele neue Aufgaben für das Gesundheitssystem", erklärt Peter Lehner, Vorsitzender der Konferenz der Sozialversicherungsträger anlässlich des heutigen Ministerratsbeschlusses. „Es hat uns nicht nur die Corona-Krise gefordert, die Aus- und Nachwirkungen müssen jetzt konsequent gemanagt werden", betont Lehner.



„Die Sozialversicherung war in der Krise ein verlässlicher Partner, ebenso partnerschaftlich werden wir an die neuen Aufgaben und die Aufgabenaufteilung herangehen" , sagt Lehner. „Wir müssen zu den Prinzipien unseres Gesundheitssystems zurückkehren: Die Krankenbehandlung muss ausreichend und zweckmäßig sein, sie darf das Maß des Notwendigen nicht überschreiten - wie dies im ASVG festgelegt ist", so der Vorsitzende und stellt damit klar, dass etwa die Gratistests im bisherigen Umfang und Ausmaß der Vergangenheit angehören werden. „Die post-pandemischen Maßnahmen müssen zielgerichtet sein. Zudem müssen wir wieder bundesweit einheitliche Angebote und Regeln schaffen, nur dann kann das System finanzierbar bleiben und effizient und zukunftsorientiert arbeiten", unterstreicht Lehner abschließend.



Über den Dachverband der Sozialversicherungsträger

Der Dachverband der Sozialversicherungsträger wurde mit 1. Jänner 2020 gegründet. Die Organisation koordiniert und unterstützt die fünf gesetzlichen Kranken-, Unfall- und Pensionsversicherungen ÖGK, SVS, BVAEB, PVA und AUVA und ist unter anderem für Digitalisierungsinitiativen, internationale und rechtliche Angelegenheiten, Statistik, Dienstrecht sowie Arznei- und Heilmittel zuständig. Das geschäftsführende Organ ist die Konferenz der Sozialversicherungsträger. Dieser gehören die Obleute und deren Stellvertreter der fünf Träger an. Am 14. Jänner 2020 wurden SVS-Obmann Peter Lehner als 1. Vorsitzender der Konferenz der Sozialversicherungsträger und die AUVA-Obmann-Stellvertreterin Ingrid Reischl als 2. Vorsitzende gewählt. Die Sitzungsführung rotiert unter den Co-Vorsitzenden halbjährlich. Das Büro des Dachverbands wird von Alexander Burz geleitet, hat rund 270 Mitarbeiter und seinen Sitz in der Kundmanngasse in Wien-Landstraße.









