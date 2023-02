UL Solutions reagiert mit erweiterten Prüfkapazitäten für elektromagnetische Verträglichkeit auf das rasante Wachstum des IoT- und Wireless-Gerätemarktes

Northbrook, Illinois (ots/PRNewswire) - Laborerweiterungen im Silicon Valley, im Vereinigten Königreich und in Taiwan erweitern die hochmoderne Technologie für Emissions- und Störfestigkeitsprüfungen. So können Hersteller die Markteinführung beschleunigen und der wachsenden Nachfrage gerecht werden.

UL Solutions, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Sicherheitstechnik, gab heute Pläne zur Erweiterung seiner EMV-Prüflabore in Fremont (Kalifornien), Basingstoke (Vereinigtes Königreich) und Taiwan bekannt, um die Kapazitäten für die EMV-Prüfung und -Zertifizierung von Mobilfunkgeräten zu erhöhen.

Die Labore im Vereinigten Königreich und in Fremont sind mit den neuesten Prüftechnologien ausgestattet. Sie unterstützen die Anforderungen der Hersteller und erweitern die Kapazitäten in den Bereichen Unterhaltungselektronik, Geräte, Beleuchtung, Informationstechnologie, medizinische Geräte, Automobil, Hightech-Komponenten, Internet of Things (IoT), Industrieprodukte und Produkte für die letzte Meile in der Elektro- und Mikromobilität. Das Werk in Fremont im Silicon Valley verfügt demnächst über neue EMV- und Millimeterwellen-Kammern, die kürzere Testzeiten ermöglichen und den Kunden helfen, ihre Produkte schneller auf den Markt zu bringen. Das Labor in Basingstoke, Vereinigtes Königreich, wird Testmöglichkeiten von 30 Megahertz bis 18 Gigahertz bieten. Dabei muss die Konfiguration nicht geändert werden, was schnellere Tests ermöglicht, da keine Änderungen der Einstellungen erforderlich sind.

Nach Angaben der Global System for Mobile Communications Association (GSMA) Intelligence nutzen 53 % der Bevölkerung Internetdienste über ein mobiles Gerät. Laut GSMA Intelligence soll dies bis 2025 rund 60 % der Bevölkerung ausmachen. Laut dem Bericht „The Mobile Economy 2022" von GSMA Intelligence soll es bis 2025 insgesamt 23,3 Milliarden IoT-Verbindungen geben.

„Bahnbrechende neue Technologien und Produkte stellen Unternehmen vor neue Herausforderungen. Komplexe Marktanforderungen, strengere behördliche Auflagen und eine sich schnell verändernde Dynamik in Bezug auf Technologie und Lieferkette bergen das Risiko, dass sich die Marktreife verzögert", so Maan Ghanma, Vorstandsmitglied für Smart Solutions im Bereich Consumer, Medical and Information Technologies bei UL Solutions. „Da die Märkte für IoT und drahtlose Geräte expandieren, begegnen wir diesem Wachstum mit erweiterten EMV-Sicherheitsprüfungen und Kapazitäten. Zusammen mit unseren globalen Angeboten zur Sicherheitszertifizierung und für den Marktzugang werden diese zusätzlichen Kompetenzen unsere Kunden strategisch unterstützen, da die Nachfrage nach innovativen Mobilfunkgeräten weiter steigt."

Zusätzlich zu den EMV-Lösungen bietet UL Solutions in ausgewählten Labors in den USA, dem Vereinigten Königreich, Taiwan und China Prüfmöglichkeiten für Thread 1.3, ein drahtloses Mesh-Netzwerkprotokoll mit geringem Stromverbrauch und niedriger Latenz, sowie für Matter 1.0, den kürzlich von der Connectivity Standards Alliance veröffentlichten, branchenweit einheitlichen Standard für Smart-Home-Technologie. UL Solutions bietet auch Testmöglichkeiten für Zigbee in ausgewählten Labors in den USA und im Vereinigten Königreich.

