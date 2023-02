Innovative Technologie für Immunklassiker

Graz (OTS) - Vitamin C kann in herkömmlicher Form vom Körper nur eingeschränkt aufgenommen werden. Im neuen META-CARE® Vitamin C Plus sorgt die innovative, liposomale Technologie für eine weitaus höhere Bioverfügbarkeit und auch bessere Verträglichkeit dieses wichtigen Vitamins.

Sie kennen die vielfältigen Eigenschaften von Vitamin C, insbesondere als Immun-Vitamin, als Antioxidans zum Schutz der Zellen vor oxidativem Stress oder als Baustein des Energiestoffwechsels. Der menschliche Körper ist jedoch nur begrenzt in der Lage, Vitamin C aufzunehmen, zu verstoffwechseln und zu speichern. Größere Mengen von Vitamin C werden daher ungenutzt über den Harn ausgeschieden. Zusätzlich kann eine höhere Dosierung zu Reizungen im Magen-Darm-Trakt führen.

Körpereigene Struktur für optimale Bioverfügbarkeit

Herkömmliches Vitamin C benötigt Transportproteine und Natrium zur Aufnahme in den Darmzellen. Für eine optimale Verfügbarkeit und verbesserte Verwertung des Immun-Vitamins im Körper sorgt die innovative liposomale Technologie: Dabei ist das Vitamin von einer Schicht aus Liposomen (= Doppellipidschicht) umhüllt, die gleich aufgebaut ist wie die Zellmembran und deshalb als körpereigen erkannt wird. Die liposomale Struktur erleichtert die Aufnahme und den Transport des Vitamins und schützt es vor Verdauungsenzymen. In Folge erhöht sich die Menge an Vitamin C im Gefäßsystem deutlich. Ein weiterer positiver Effekt ist die bessere Verträglichkeit aufgrund der innovativen Umhüllung des Vitamins.

Neu: META-CARE® Vitamin C Plus

Das neue Vitamin C Plus von META-CARE® enthält insgesamt 500 mg Vitamin C (davon 480 mg liposomal) und sorgt mit der innovativen liposomalen Technologie für optimale Verfügbarkeit und Verträglichkeit des Vitamins im Körper. Kombiniert wird das magenfreundliche Vitamin C mit hochwertigen Extrakten aus Cistuskraut, Granatapfel und Acerola. Das macht META-CARE® Vitamin C Plus zum durchdachten Immunklassiker mit innovativem Mehrwert!

Vorteile von META-CARE® Vitamin C Plus

Hochdosiertes Vitamin C (500 mg) – nur 1 Kapsel täglich (= 625 % NRV*)

Liposomale Technologie für optimale Verfügbarkeit und Verträglichkeit im Körper

Preis & Packungsgröße: € 19,80 (UVP) für 30 Kapseln = € 0,66 pro Kapsel/Tag

* NRV = Nährstoffbezugswerte gemäß Verordnung (EU) Nr. 1169/2011

