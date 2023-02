J-LEC präsentiert die Fernsehsendung „The Masterfully Marbled World of Japanese Wagyu Beef" auf NHK

Tokio (ots/PRNewswire) - Der Japan Livestock Products Export Promotion Council (J-LEC) freut sich, die Produktion und Ausstrahlung einer Sendung mit dem Titel „The Masterfully Marbled World of Japanese Wagyu Beef" (dt. „Die meisterhaft marmorierte Welt des japanischen Wagyu-Rinds") auf NHK WORLD-JAPAN am 1. Februar anzukündigen. Die neue NHK-Sendung stellt die faszinierende Welt des Wagyu-Rindfleischs und seine weltweite Anziehungskraft von der Bühne der „Wagyu Olympics" aus vor, einer der größten Ausstellungen für Lebensmittel in Japan.

Das Wagyu-Fleisch ist weltweit bekannt für sein zartschmelzendes Fett, seine feine Marmorierung, seine zarte Textur, sein einzigartiges Aroma und seinen feinen, weichen Geschmack, der unter den Rinderrassen einzigartig ist. Wagyu wird durch selektive Zucht und original japanische Methoden entwickelt und gilt als eine der besten Rindfleischsorten der Welt.

Im Jahr 2022 war die Präfektur Kagoshima Gastgeber der 12. Nationalen Wagyu-Ausstellung, auch bekannt als „Wagyu Olympics", dem größten Wagyu-Rindfleisch-Wettbewerb in Japan. 438 Rinder aus 41 Präfekturen Japans qualifizierten sich für den Zuchtrinder-Bereich. Der Wettbewerb findet alle fünf Jahre an verschiedenen Orten in Japan statt und ermittelt, welcher Wagyu-Produktionsbetrieb führend im Streben nach dem hochwertigsten Rindfleisch der Welt ist.

Wenn man die Geschichte der Wagyu Olympics in den letzten fünfzig Jahren zurückverfolgt, wird deutlich, wie sich die Arbeitsrinder in ländlichen Gebieten durch genetische Verbesserungen verändert haben. Inzwischen liefern sie Rindfleisch von höchster Qualität und sind eines der wichtigsten Exportgüter Japans. Im Jahr 2021 überstieg der Wert der japanischen Rindfleischexporte 50 Milliarden Yen (etwa 500 Millionen USD nach dem damaligen Wechselkurs). Die japanische Regierung hat sich das Ziel gesetzt, diesen Wert bis 2025 zu verdreifachen. Das Wagyu-Fleisch wird voraussichtlich einen neuen Standard für die Steigerung der Ausfuhren anderer japanischer Erzeugnisse aus den Bereichen Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei sowie der japanischen Lebensmittel und kulinarischen Erzeugnisse setzen. Auch im Hinblick auf die aktuellen Trends im weltweiten Gesundheitsbewusstsein wird der Fettgehalt von Wagyu-Rindfleisch als positives Zeichen für „Qualität statt Quantität" gewertet.

In Japan ist jedes Stück Wagyu-Rind im Rahmen eines zertifizierten Systems einzeln rückverfolgbar, und die Fleischqualität und der Stammbaum werden von einer Zertifizierungsorganisation streng kontrolliert. Die Informationen können durch Scannen von QR-Codes auf Wagyu-Rindfleisch, die vom J-LEC bereitgestellt werden, leicht abgerufen werden.

Das japanische Wagyu-Rindfleisch mit seiner ausgeprägten Marmorierung hat sich bei anspruchsvollen Verbrauchern in Asien zum Standard für hochwertiges Rindfleisch entwickelt und ist auch in Europa und den Vereinigten Staaten zunehmend gefragt.

