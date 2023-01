Zurich Insurance führt SERIE-B-Finanzierung für globales Cyber-InsurTech-Unternehmen BOXX Insurance an

Toronto (ots/PRNewswire) - BOXX Insurance, ein in Toronto ansässiges InsurTech-Unternehmen, das Cyber-Versicherung und -Sicherheit kombiniert, hat eine Serie-B-Finanzierungsrunde in Höhe von 14,4 Millionen USD bekannt gegeben, womit es in den vergangenen 16 Monaten insgesamt 24,5 Millionen USD von Investoren eingeworben hat. Die jüngste Investition wurde von dem globalen Versicherungsriesen Zurich Insurance Company Ltd. (Zurich) angeführt.

BOXX gab heute außerdem bekannt, dass das Unternehmen in den vergangenen 24 Monaten sein Gesamtziel einer Verzehnfachung des Geschäftsvolumens erreicht hat und seine Ziele in Hinblick auf die Tätigung von Versicherungsgeschäften weiterhin übertrifft. Mehr als 250.000 Privatpersonen und 10.000 Unternehmen sind bei BOXX versichert.

„Unser Ziel war es immer, unseren Kunden dabei zu helfen, Cyber-Bedrohungen einen Schritt voraus zu sein und sie bei der Reaktion auf einen Vorfall zu unterstützen", erklärt Vishal Kundi, Mitbegründer und CEO von BOXX. „Wir haben damit und mit der Ausweitung weiterer Kategorien große Fortschritte gemacht."

Im Oktober hat BOXX die Cybersicherheitsplattform Templarbit übernommen und mit der Integration seiner Threat-Intelligence-Software in seine Produktsuite und sein Underwriting-Framework begonnen.

Im Laufe des Jahres 2022 hat das Unternehmen seine Hackbusters-Incident-Response, CISO-as-a-Service für Unternehmen, sowie eine neue mobile App-Lösung für Verbraucher auf den Markt gebracht und eine Reihe neuer sicherheitsbezogener Initiativen getestet.

„Wir sehen nicht nur, dass mehr unserer bestehenden Cyber-Versicherungskunden unsere Sicherheitsprodukte hinzufügen, sondern auch, dass neue Kunden von unseren neuesten Sicherheitsprodukten und -dienstleistungen angezogen werden", erklärte Kundi.

Die Mission von BOXX, die Welt zu einem digital sichereren Ort zu machen, hat zu einer Ausweitung der Präsenz des Unternehmens in Nordamerika und anderen ausgewählten Märkten mit hohem Wachstumspotenzial geführt. BOXX hat seine Mitarbeiterzahl im vergangenen Jahr von fünf auf 36 erhöht.

Neben der Erweiterung seines Go-to-Market-Teams und der Einführung neuer Produkte hat BOXX auch seine Plattform und seine Tools für das Underwriting verbessert, einschließlich der Integration von Drittanbietern.

„Wir haben gesehen, wie schwierig es ist, Cyber-Versicherungslösungen für kleine Unternehmen und Verbraucher zu entwickeln – es ist kostspielig und erfordert umfassendes technisches Know-how, um auf dem neuesten Stand zu bleiben. BOXX geht diese Herausforderungen unmissverständlich, erschwinglich und mit einem echten Verständnis für die Bedürfnisse der Kunden und ihrer Risikoberater an", so Jack Howell, CEO von Zurich Global Ventures.„Es ist von entscheidender Bedeutung, den Kunden mit innovativen digitalen Lösungen zu helfen und sie in die Customer Journey einzubinden. Es ist beeindruckend zu sehen, auf welch einfache Art und Weise BOXX eine so komplexe globale Herausforderung in Angriff genommen hat."

Informationen zu BOXX Insurance

Die BOXX Insurance Inc. hilft Unternehmen, Privatpersonen und Familien, sich gegen Cyber-Bedrohungen zu versichern und zu schützen. Die BOXX Insurance Inc. ist ein privates Unternehmen mit Sitz in Toronto, Kanada. Die Vision von BOXX besteht darin, Unternehmen, Privatpersonen und Familien dabei zu helfen, Cyber-Bedrohungen immer einen Schritt voraus zu sein, auf sie zu reagieren und bei Bedarf die Wiederherstellung der IT sicherzustellen, wobei die digitale Sicherheit stets oberste Priorität hat. Weitere Informationen finden Sie auf www.boxxinsurance.com

Rückfragen & Kontakt:

Medienkontakt:

alex.tomaszewski @ boxxinsurance.comFoto – https://mma.prnewswire.com/media/1992374/BOXX_Insurance_Zurich_Insurance_leads_SERIES_B_fundraise_for_glo.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1992372/BOXX_Insurance_Zurich_Insurance_leads_SERIES_B_fundraise_for_glo.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1992371/BOXX_Insurance_Zurich_Insurance_leads_SERIES_B_fundraise_for_glo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/zurich-insurance-fuhrt-serie-b-finanzierung-fur-globales-cyber-insurtech-unternehmen-boxx-insurance-an-301734912.html