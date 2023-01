Zarits: 450 Millionen Euro für Wohn- und Heizkosten – 55 Millionen Euro Wohnschirm gespannt

ÖVP-Abgeordneter: Schnelle und strukturelle Maßnahmen bringen Entlastungswelle 2023

Wien (OTS/ÖVP-PK) - „Zweifelsohne befinden wir uns seit mittlerweile drei Jahren in einem Krisenmodus. Für uns ist eines ganz klar: Dass in Krisenzeiten der Staat helfen und das Notwendige zur Verfügung stellen muss, den Haushalten, den bäuerlichen Betrieben, den Menschen und der Wirtschaft. Und das tun wir“, sagt heute, Dienstag, ÖVP- Abgeordneter Christoph Zarits im Plenum des Nationalrats. Die Bundesregierung hätte in den vergangenen Monaten „historische Maßnahmen zur Entlastung der Österreicherinnen und Österreicher auf den Weg gebracht“. Der Abgeordnete verweist dabei auf strukturelle Maßnahmen, wie die Steuersenkung der dritten Steuerstufe oder die Abschaffung der Kalten Progression, die im Jahr 2023 als Entlastungswelle spürbar werden. „Am Gehaltszettel kann man es klar sehen und noch mehr im Geldbörserl spüren!“, so Zarits.

Der Abgeordnete hält fest: Eine Familie mit zwei Kindern, beide Elternteile arbeiten, verdienen im Monat ca. 3.780 Euro netto gemeinsam. Ab 1.1.2023 würde jetzt mehr Netto vom Brutto bleiben: Dank der Abschaffung der Kalten Progression, Lohnabschlüssen und valorisierter Familienbeihilfe hat die Familie jetzt gemeinsam ca. 4.115 Euro netto. „Das sind mehr als 335 Euro monatlich mehr als im Vorjahr!“, erklärt der Abgeordnete anhand eines Beispiels. Im Jahr bedeutet das mit allen Maßnahmen wie Kindermehrbetrag usw. eine Entlastung von 4.600 Euro. „Das ist nachhaltige und spürbare Entlastung“, unterstreicht der Mandatar.

Mit dem heutigen Beschluss würde man einen weiteren Schutzschirm für die Menschen im Land spannen. „Der Bund stellt den Ländern einmalig einen Zweckzuschuss in Höhe von 450 Millionen Euro zur Verfügung. Die Mittel können rückwirkend für Zuschüsse ab 1. Jänner 2023 herangezogen werden“, so Zarits. Zusätzlich dazu sieht die Initiative für die Wohnungs- und Energiesicherung 55 Millionen Euro vor. „Wir spannen damit den Wohnschirm weiter auf. Es muss in Österreich keiner frieren oder Angst vor Delogierung haben.“

„Die Volkspartei ist und bleibt der verlässliche Partner der Bevölkerung – insbesondere in herausfordernden Zeiten“, schließt Zarits. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Pressestelle des ÖVP-Parlamentsklubs

01/40110/4436

http://www.oevpklub.at