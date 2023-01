Wiener Gesundheitspreis 2023: „Gesunde Kindheit“ – Jetzt einreichen!

Stadtrat Peter Hacker und Wiener Gesundheitsförderung – WiG laden zum Mitmachen ein

Wien (OTS) - Wie wichtig es ist, Lebens- und Gesundheitskompetenz bereits im Kindesalter zu fördern, zeigt die Wiener Gesundheitsförderung – WiG mit ihrem diesjährigen Jahresschwerpunkt zum Thema „Gesunde Kindheit“. Auch der Wiener Gesundheitspreis 2023, der von der Wiener Gesundheitsförderung – WiG vergeben wird, steht ganz in diesem Zeichen. „Mir ist es ein besonderes Anliegen, dass alle Kinder in Wien gesund aufwachsen und sich bestmöglich entwickeln. Mit dem Wiener Gesundheitspreis wollen wir auch heuer wieder außergewöhnliche Ideen vorstellen und engagierte Menschen und ihre Projekte vor den Vorhang holen“, so Peter Hacker, Stadtrat für Soziales, Gesundheit und Sport. Dennis Beck, Geschäftsführer der Wiener Gesundheitsförderung – WiG, hebt hervor, „dass die vergangenen Jahre ganz besonders für Kinder sehr belastend waren. Alles vertraut Alltägliche, das in vielerlei Hinsicht zu einer gesunden Entwicklung von Kindern beiträgt, gab es plötzlich nicht mehr oder nur sehr eingeschränkt. Darum sind alle Beiträge, Initiativen und Projekte für mehr Kindergesundheit höchst willkommen. Und wie jedes Jahr freuen wir uns selbstverständlich auf alle gesunden Ideen aus den Grätzeln, Bezirken oder Einrichtungen und Organisationen“, ruft Dennis Beck zum Mitmachen auf.

Bis 31. März 2023 in drei Kategorien und für Medienpreis einreichen

Einreichungen zum Wiener Gesundheitspreis sind ab sofort bis 31. März 2023 in den bewährten Kategorien „Gesund in Grätzel und Bezirk“ und „Gesund in Einrichtungen/Organisationen“ sowie zum Jahresschwerpunkt „Gesunde Kindheit“ möglich. Zum Jahresschwerpunkt werden zusätzlich drei Medienpreise für herausragende journalistische Beiträge vergeben. Ob Berichte, Reportagen oder Features – Voraussetzung ist, dass sich die Beiträge mit dem Thema „Gesunde Kindheit“ auseinandersetzen und auf einem umfassenden Gesundheitsbegriff basieren. Alle wichtigen Informationen, die für eine Einreichung von Projekten und journalistischen Beiträgen zu beachten sind, sowie die Unterlagen für die Einreichung sind auf der WiG-Website abrufbar. Verliehen wird der Wiener Gesundheitspreis am Dienstag, 19. September 2023, im Rahmen der Wiener Gesundheitsförderungskonferenz im Wiener Rathaus.

Rückfragen & Kontakt:

Reinhard Krenthaler

Mediensprecher Stadtrat Peter Hacker

Tel.: (+43 1) 4000 81248

E-Mail: reinhard.krenthaler @ wien.gv.at



Mag.a Petra Hafner

Leiterin Öffentlichkeitsarbeit Wiener Gesundheitsförderung – WiG

Tel.: (+43 1) 4000 76921

E-Mail: petra.hafner @ wig.or.at

www.wig.or.at