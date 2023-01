Grüne Wien/Öztaş, Pickl: Verpasste Chance bei der Umgestaltung der Wallensteinstraße

Petition von Bürger:innen wird von der Stadtregierung nicht ernst genommen

Wien (OTS) - Mehr als 500 Bürger:innen haben eine Petition zur klimafitten Umgestaltung der Wallensteinstraße unterschrieben. Dabei sollten die Bürger:innen eingebunden werden und vor allem der Rad- und Fußverkehr mehr Platz bekommen. Im Petitionsausschuss hat nun die Stadtregierung angekündigt, dass sie an beidem kein Interesse hat. „Die Stadtregierung will weiterhin mutlose Betonpolitik machen und ignoriert dabei die Interessen der Bürger:innen“, kritisiert Ömer Öztaş, Gemeinderat aus der Brigittenau und Mitglied im Petitionsausschuss.

„Die Wallensteinstraße muss umgestaltet werden mit mehr Grün und mehr Platz für Fußgänger:innen, Radfahrer:innen und für alle, die den öffentlichen Raum nützen wollen“, fordert Barbara Pickl, stellvertretende Bezirksvorsteherin in der Brigittenau. „Im Moment sieht die Realität leider anders aus: leere Geschäftslokale, Radfahren nur unter Lebensgefahr und kaum Platz für Fußgänger:innen. So steht der Einkaufsstraße Wallensteinstraße und ihren Anrainer:innen eine traurige Zukunft im Schatten des Neubaugebietes Nordwestbahnhof bevor“, so Pickl weiter. „Die Stadtregierung möchte anscheinend den aktuellen Zustand beibehalten und blockiert eine wirklich klimafitte Umgestaltung der Hitzeinsel Wallensteinstraße für die Menschen im Grätzl“, so Öztaş weiter.

Öztaş und Pickl betonen, dass es bei der Umgestaltung der Wallensteinstraße eine breite Bürger:innenbeteiligung und die Einbindung der Geschäftsleute braucht. Dabei sollten vor allem eine Temporeduktion und Verkehrsberuhigung, Maßnahmen zur Begrünung und zur Abkühlung des Grätzls sowie Ideen zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität diskutiert werden.

Die Grünen Brigittenau unterstützen die Bezirksbevölkerung weiterhin beim Kampf gegen die Klimakrise und setzen sich für eine klimafitte Umgestaltung der Wallensteinstraße auf allen politischen Ebenen ein.

