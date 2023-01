HOCH-Zeit für die Hochzeitsbranche

Verleihung des 8. Austrian Wedding Awards

Die Hochzeitsbranche kann über das vergangene Jahr durchaus von einer HOCH-Zeit sprechen. Die Auftragsbücher waren voll - Aufgeschobenes wurde nachgeholt und neue, feierlaunige Brautpaare freuten sich über die Möglichkeit uneingeschränkt feiern zu können. Die Dienstleister waren topmotiviert und inspirierter denn je. Und das spiegelt auch das Finale des 8. Austrian Wedding Awards wider.

Unglaubliche 999 Projekte wurden dieses Jahr von der 9köpfigen Expertenjury im vergangenen Dezember in 32 Kategorien bewertet. Beeindruckend ist dabei, dass es auch diesmal jedes Bundesland mehrfach ins Finale geschafft hat.

Am 30.1.2023 wurden die begehrten gläsernen Trophäen im Apothekertrakt Schönbrunn von der internationalen Jury überreicht. Es war ein Fest der Emotionen. Die Finalisten und weitere 150 Gäste fieberten der Verlautbarung der Kategorien entgegen. Besonders emotional war diesmal die Verleihung des Ehrenawards. Karin Tick-Hopf, Inhaberin i.R. des Familienunternehmens Blumenwerkstatt Rath, die ihr Leben 40 Jahre lang unermüdlich der Hochzeitsfloristik gewidmet hat, wurde für ihr Lebenswerk geehrt. Von ihrer Parkinson-Krankheit sichtlich gezeichnet, nahm sie den Ehrenaward unter Standing Ovations entgegen.



Aber egal, ob die rund 80 FinalistInnen mit oder ohne Trophäe nach Hause gegangen sind, als Gewinner fühlten sich an diesem Abend zurecht Alle und das wurde in den wunderschönen Schönbrunner Räumlichkeiten auch ausgiebig gefeiert.

ZAHLEN & FAKTEN AUF EINEN BLICK

8. Verleihung des Austrian Wedding Awards.

Jurymitglieder aus Österreich, Deutschland und Liechtenstein.

Alle Gewinner mit ihren Projekten auf einen Blick auf der AWA-Website

Alle 9 Bundesländer unter den Top 3

999 Projekte in 32 Kategorien wurden aus ganz Österreich eingereicht.

Neue Kategorie „Newcomer“

Verleihung des 8. AWA: Mo., 30.01.2023 im Apothekertrakt Schönbrunn

ZUM AUSTRIAN WEDDING AWARD

Der Austrian Wedding Award wurde 20016 von den Hochzeitsplanerinnen Bianca Lehrner (Die Hochzeitsplaner) & Susanne Hummel (Die HochzeitsHummel) initiiert Der AWA ist das erste und einzige österreichweite Gütesiegel der Hochzeitsbranche und wird auch liebevoll „Die Oscars der Hochzeitsbranche“ genannt. Projekte in rund 30 Kategorien werden jährlich von einer nationalen und internationalen Fachjury unabhängig und anonym bewertet. Dabei stehen Kreativität und Originalität im Fokus.

GewinnerInnen des 8. Austrian Wedding Awards Fotos der Award-Nacht im Apothekertrakt Schönbrunn AWA 2023

