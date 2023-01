MIRO LIEFERT WICHTIGE VERBESSERUNGEN FÜR DIE DATENRESIDENZ-LÖSUNGEN SEINER PLATTFORM, DIE UNTERNEHMEN EINE BESSERE KONTROLLE ÜBER IHRE PERSONENBEZOGENEN DATEN ERMÖGLICHEN SOLLEN

San Francisco und Amsterdam (ots/PRNewswire) - Die Einführung der EU-Datenresidenz unterstützt Kunden direkt bei der Bewältigung erhöhter Herausforderungen bei der Datenregulierung, einschließlich der Einhaltung der DSGVO, und bietet eine umfassende Antwort auf moderne Herausforderungen im Bereich des Datenschutzes

Miro®, die Online-Plattform, die Innovation durch visuelle Zusammenarbeit beschleunigt, gab heute neue Datenresidenz-Lösungen bekannt, die speziell entwickelt wurden, um die zunehmend komplexeren regulatorischen Anforderungen zu erfüllen, denen Kunden gegenüberstehen. Miro wird seinen Kunden die Möglichkeit bieten, alle Kundeninhalte – Computer-Infrastruktur, Produktionsdaten und Backup-Daten – in EU-basierten Rechenzentren zu hosten, was mehr Kontrolle über ihre personenbezogenen Daten ermöglicht und eine strengere Einhaltung der EU-Datenschutzgesetze, einschließlich der DSGVO und anderer Vorschriften wie dem UK Data Protection Act, verbessert.

Die Technologie für visuelle Zusammenarbeit gewinnt nun an Dynamik und breiter Akzeptanz, daher muss sie sich an den Datenschutzerwartungen von unternehmenstauglicher Software orientieren, und es ist wichtig, dass Unternehmen absolut darauf vertrauen können, dass sie die gesetzlichen Vorschriften einhalten.

„Es kann mitunter schwierig sein, neue Softwareanwendungen in den bestehenden Stack eines Unternehmens zu integrieren, insbesondere angesichts der heutigen Anforderungen an die Daten-Geolokalisierung", so Darryl Anthony, Privacy Lead und Datenschutzbeauftragter bei Miro. „Die Datenresidenz von Miro wurde entwickelt, um diese Art von Barrieren zu beseitigen. Wir ermöglichen eine digitale Zusammenarbeit in der passenden Größenordnung in der Gewissheit, dass die auf der Miro-Plattform gespeicherten Daten Kunden dabei helfen werden, ihre Datenschutzverpflichtungen zu erfüllen. Keine andere visuelle Plattform für die Zusammenarbeit auf Unternehmensniveau bietet eine so umfassende Lösung für moderne Herausforderungen im Bereich des Datenschutzes."

„IDC sieht den Bedarf an Datenresidenz als einen bedeutenden und wachsenden Faktor bei der Übernahme von Unternehmensprodukten", so Wayne Kurtzman, Research Vice President für den Bereich Zusammenarbeit und Communitys bei IDC. „Dieses Datenresidenz-Angebot und diese Funktionalität machen es leichter, Miro in Betracht zu ziehen, wenn Sie Ihrem Unternehmen eine visuelle Zusammenarbeit hinzufügen."

Als Teil der Lösung werden nun alle Inhalte von EU-Kunden standardmäßig in Rechenzentren in der EU gehostet. Die Datenresidenz-Lösung steht Bestandskunden und neu bereitgestellten Umgebungen in der EU sofort zur Verfügung. Bestehende US-Unternehmenskunden können beantragen, dass ihre Daten in die Rechenzentren in den USA migriert werden. Weitere Informationen finden Sie im Hilfecenter von Miro.

Informationen zu Miro

Miro ist eine Online-Plattform für visuelle Zusammenarbeit, die entwickelt wurde, um Kreativität freizusetzen und Innovation in Teams aller Art zu beschleunigen. Die unendliche Leinwand der Plattform ermöglicht es Teams, ansprechende Workshops und Meetings zu leiten, Produkte zu entwerfen, Ideen auszutauschen und vieles mehr. Miro, das seinen Hauptsitz in San Francisco und Amsterdam hat, bedient mehr als 45 Millionen Nutzer weltweit, darunter 99 % der Fortune-100-Unternehmen. Miro wurde 2011 gegründet und beschäftigt derzeit mehr als 1.500 Mitarbeiter in 12 weltweit verteilten Geschäftszentralen. Weitere Informationen finden Sie auf: https://miro.com.

