AV-Comparatives kürt das Antivirus-Produkt für Privatanwender des Jahres 2022

Innsbruck, Österreich (ots/PRNewswire) - Das unabhängige Security-Testlabor AV-Comparatives hat 2022 durchgehend 17 Sicherheitsprodukte für Privatanwender getestet und das Produkt des Jahres gekürt.

https://www.av-comparatives.org/de/tests/summary-report-2022/

Der Summary Report 2022 von AV-Comparatives bietet Nutzern einen umfassenden Leitfaden für den Schutz, die Performance und die Benutzerfreundlichkeit der getesteten Produkte für Privatanwender." — Andreas Clementi, Founder and CEO, AV-Comparatives

AV-Comparatives, ein führender Anbieter von unabhängigen Antivirus-Tests und -Zertifizierungen, hat die Gewinner seiner 2022 Awards für Consumer Security-Produkte für Windows bekannt gegeben. Insgesamt 17 Sicherheitsprodukte für Privatanwender wurden strengen Untersuchungen und Tests unterzogen, um zu prüfen, ob sie vor realen Bedrohungen aus dem Internet schützen, aktuelle Schadprogramme erkennen, fortgeschrittene gezielte Angriffe abwehren und Schutz bieten, ohne den PC zu verlangsamen.

Alle getesteten Produkte erhielten die Auszeichnung "Approved Security Product" des Testlabors. Dieser Award wird an alle Produkte vergeben, die nachweislich einen kompetenten Schutz vor einer Vielzahl von Bedrohungen bieten, ohne die Performance des Computers übermäßig zu beeinträchtigen oder zu viele Fehlalarme auszulösen. Der Award ist eine Bescheinigung für ein wirksames und zuverlässiges Produkt.

Die getesteten Produkte waren: Avast, AVG, Avira, Bitdefender, ESET, G Data, K7, Kaspersky, Malwarebytes, McAfee, Microsoft, Norton, Panda, TotalAV, Total Defense, Trend Micro, und VIPRE.

AV-Comparatives verleiht Bitdefender den Preis für das Produkt des Jahres, die Auszeichnungen für das bestbewertete Produkt gehen 2022 an Avast, AVG und Kaspersky.

Product of the Year

Die prestigeträchtige Auszeichnung von AV-Comparatives geht an das Programm mit den höchsten Punktzahlen in allen Testarten. Sie ist ein Beweis für höchste Qualität in allen Kategorien. Die Auszeichnung "Produkt des Jahres 2022" geht an Bitdefender.

Top-bewertete Produkte

Produkte, die in allen Testarten hohe Punktzahlen erreichen, werden mit Top-Rated Product Awards ausgezeichnet. Diese zeigen, dass ein Programm in allen Testarten einen hohen Standard erreicht hat. Für 2022 gehen die Top-Rated Product Awards an Avast, AVG und Kaspersky.

Gold-, Silber- und Bronzepreise für einzelne Kategorien

Für jeden einzelnen Testtyp werden Gold-, Silber- und Bronzeauszeichnungen an die Produkte vergeben, die die höchste Punktzahl erreicht haben. Die

Auszeichnungen für die einzelnen Testtypen sind wie folgt:

Real-World Protection Test - dieser prüft den Schutz vor Bedrohungen aus dem Internet

- Gold: Avira

- Silber: Avast, AVG

- Bronze: Bitdefender

Malware Protection Test - damit wird die Fähigkeit eines Programms überprüft, bösartige Dateien zu erkennen

- Gold: Norton

- Silber: Avast, AVG

- Bronze: Bitdefender, McAfee

Performance Test - eine Überprüfung, wie sehr ein Security-Produkt den PC verlangsamt

- Gold: K7

- Silber: Panda

- Bronze: ESET

Advanced Threat Protection Test - dieser fakultative Test befasst sich mit dem Schutz vor gezielten Angriffen

• Gold: ESET

• Silber: Bitdefender

• Bronze: G Data, Kaspersky, Microsoft

False-Positives Test - damit wird die Anfälligkeit der Programme für Fehlalarme bewertet

- Gold: ESET

- Silber: TotalAV

- Bronze: Kaspersky

Wie üblich enthält der Summary Report eine Bewertung der Benutzeroberfläche aller getesteten Produkte. Darin wird beschrieben, wie die einzelnen Programme in alltäglichen Szenarien zu verwenden sind. Zu den behandelten Themen gehören Installation, Sicherheitswarnungen, Scan-Optionen, Quarantäne, Protokolle, Zugriffskontrolle und (wo zutreffend) Firewall.

"Das Niveau der getesteten Security-Produkte war erneut sehr hoch: Alle 17 Produkte erhielten die Auszeichnung "Approved Security Product". Der Bericht zeigt die in den einzelnen Tests erreichten Levels sowie Bewertungen der Benutzeroberflächen. Dies unterstützt die Leser, das beste Produkt für ihre jeweiligen Anforderungen zu finden", sagte Andreas Clementi, CEO und Gründer von AV-Comparatives.

Wie alle öffentlichen Testberichte von AV-Comparatives ist auch der 2022 Summary Report kostenlos erhältlich: https://www.av-comparatives.org/wp-content/uploads/2023/01/avc_sum_2022.pdf.

Über AV-Comparatives

AV-Comparatives ist eine unabhängige Organisation, die systematische Tests zur Untersuchung der Wirksamkeit von Security-Softwareprodukten und mobilen Security-Lösungen anbietet. Mit Hilfe eines der weltweit größten Malwarecollection-Systeme hat sie eine reale Umgebung für wirklich genaue Tests geschaffen. AV-Comparatives bietet Einzelpersonen, Nachrichtenorganisationen und wissenschaftlichen Einrichtungen frei zugängliche Testergebnisse. Die Zertifizierung durch AV-Comparatives ist ein weltweit anerkanntes, offizielles Gütesiegel für die Performance von Software.

