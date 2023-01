Auch über 100.000 Besucher*innen bei „DER GLÖCKNER VON NOTRE DAME“

Internationales Disney Erfolgs-Musical seit österreichischer Erstaufführung im Ronacher fast täglich ausverkauft

Wien (OTS) - Die Vereinigten Bühnen Wien, ein Unternehmen der Wien Holding, freuen sich, nun auch bei Disneys DER GLÖCKNER VON NOTRE DAME bereits über 100.000 Besucher*innen im Ronacher verzeichnen zu können. Drei Monate nach der österreichischen Erstaufführung des Musicals nach dem weltbekannten Disney Film, das Intendant Christian Struppeck erstmals nach Wien geholt hat, spielt das Ensemble fast täglich vor ausverkauftem Haus. Aber nicht nur im Ronacher, auch im Raimund Theater ist die Nachfrage nach den Musicals der VBW sehr hoch: Erst vor wenigen Wochen konnte beim VBW-Erfolgsmusical REBECCA ebenfalls der 100.000. Gast begrüßt werden, die Vorstellungen sind auch im anderen Musical-Theater der Vereinigten Bühnen Wien fast täglich ausverkauft.

Finanzstadtrat Peter Hanke: „Mit dem international bekannten Musical haben die VBW einen Publikumsliebling nach Österreich geholt. Wien präsentiert sich damit einmal mehr als Kulturhauptstadt – auch für Musicalfans. Herzliche Gratulation an das gesamte Team von Disneys DER GLÖCKNER VON NOTRE DAME zu 100.000 Besucher*innen im Ronacher.“

Wien Holding-Geschäftsführer Dr. Kurt Gollowitzer: „Die Vereinigten Bühnen Wien sind ein wichtiger Bestandteil der Wiener Kulturlandschaft. Das zeigen auch die beiden erfolgreichen Produktionen REBECCA im Raimund Theater und Disneys GLÖCKNER VON NOTRE DAME im Ronacher. Nach wenigen Monaten konnten beide Musicals jeweils 100.000 Besucher*innen verzeichnen, das macht uns als Wien Holding stolz.

VBW-Musical-Intendant Christian Struppeck: „Schon so kurz nachdem wir bei REBECCA im Raimund Theater weit über 100.000 Besucher*innen begrüßt haben, können wir nun auch im Ronacher bei Disneys DER GLÖCKNER VON NOTRE DAME insgesamt über 100.000 Zuschauer*innen verzeichnen. Dass sich beide Produktionen so großer Nachfrage erfreuen, und unsere Ensembles allabendlich vor vollem Haus spielen dürfen, macht uns stolz und zeigt, dass unsere Musicals nach wie vor äußerst beliebt beim Publikum sind. Zudem tragen wir mit unserem Spielplan maßgeblich zu einer vielfältigen Kulturlandschaft der Stadt Wien bei.“

VBW-Geschäftsführer Prof. Dr. Franz Patay: „Mit REBECCA und Disneys DER GLÖCKNER VON NOTRE DAME bieten wir unserem Publikum einen abwechslungsreichen Spielplan. Dass beide Musicals innerhalb so kurzer Zeit über 100.000 Besucher*innen verzeichnen können, macht mich sehr stolz. Ich freue mich sehr, dass sich beide Produktionen so großer Beliebtheit erfreuen, danke dem Publikum für seinen Enthusiasmus und dafür, dass es mittlerweile wieder so zahlreich in unsere Stücke kommt, wie vor der Pandemie.“

Kraftvolle Inszenierung, unvergessliche Disney Songs für die ganze Familie



Basierend auf dem gleichnamigen Disney Film und dem berühmten Roman von Victor Hugo schuf der legendäre Musicalkomponist und 8-fache Oscar-,11-fache Grammy-, Emmy Award- und Tony-Award-Preisträger Alan Menken (u.a. SISTER ACT, DIE SCHÖNE UND DAS BIEST, POCAHONTAS, RAPUNZEL – NEU VERFÖHNT, ALADDIN) gemeinsam mit dem Liedtexter und dreifachen Oscar-, Golden Globe- und Grammy-Award Preisträger Stephen Schwartz (u.a. WICKED, VERWÜNSCHT, PIPPIN, GODSPELL, DER PRINZ VON ÄGYPTEN, SCHIKANEDER in Wien) eine faszinierende Musicaladaption des hochemotionalen Stoffes um den Glöckner „Quasimodo“ und die berühmte Kathedrale von Notre Dame. Diese beeindruckende Musicalfassung mit allen unvergesslichen Songs des Soundtracks besticht nicht nur durch einzigartige Musik und eine sehr emotionale Geschichte, sondern auch durch die aufwändige, effekt- und kraftvolle Inszenierung von US-Regisseur Scott Schwartz. Nach vielen internationalen Produktionen u.a. in den USA, Berlin und Tokio ist das erfolgreiche Stück nun endlich auch in Wien auf der Musicalbühne zu erleben.

Disneys DER GLÖCKNER VON NOTRE DAME im Ronacher



Vorstellungen immer täglich außer montags im Ronacher, Tickets unter www.musicalvienna.at, bei Wien Ticket unter 01/588 85-111 sowie an allen Vorverkaufsstellen der VEREINIGTEN BÜHNEN WIEN.

