AVISO – SPÖ-Dringliche zu 2 Mrd. Euro Spekulationsverlusten der OeNB heute um 15 Uhr im Nationalrat

Wien (OTS/SK) - Die SPÖ hat heute im Nationalrat eine Dringliche Anfrage an Finanzminister Brunner (ÖVP) eingebracht betreffend: „Milliarden-Spekulationsverluste der Nationalbank unter Verantwortung von ÖVP-Mann Steiner – und Finanzminister Brunner vertuscht!“ Die Dringliche wird heute um 15 Uhr im Nationalrat aufgerufen, SPÖ-Finanzsprecher Jan Krainer wird die Dringliche Anfrage begründen. ****

Die SPÖ will von Brunner Aufklärung über die zwei Milliarden an Spekulationsverlusten der OeNB. Diese Verluste sind im Jahr 2022 nach bisher vorliegenden Informationen in der Verantwortung des OeNB-Direktors Thomas Steiner eingetreten. Dem sind Änderungen in den Richtlinien bzw. der Praxis für die Eigenveranlagung in der OeNB vorausgegangen, ebenfalls in der Verantwortung von Direktor Steiner, so dass die OeNB überhaupt erst in großem Umfang am Aktienmarkt spekulieren und die Milliardenverluste einfahren konnte.

Service: Unter folgendem Link finden Sie die Dringliche Anfrage der SPÖ betreffend „Milliarden-Spekulationsverluste der Nationalbank unter Verantwortung von ÖVP-Mann Steiner – und Finanzminister Brunner vertuscht!“ https://tinyurl.com/365a9n9n

(Schluss) wf/ls

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Parlamentsklub

01/40110-3570

klubpresse @ spoe.at

https://klub.spoe.at