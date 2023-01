Februar-Specials im NHM Wien: Semesterferien und Valentinstag

Wien (OTS) - Die Semesterferien stehen vor der Tür und im Naturhistorischen Museum Wien feiern die Tiere Karneval! Für Verliebte findet am Valentinstag ein besonderes Special statt.



Kinder- und Familienprogramm in den Semesterferien:



Karneval der Tiere

Mini-Treff (ab 3 Jahren)

Es ist Fasching! Entdecke bei uns verschiedene „Verkleidungen“ von Tieren: Bunte Farben, Streifen und Punkte. Komm doch als dein Lieblingstier verkleidet!



Samstag, 4. bis Sonntag, 12. Februar

Samstag, 18. und Sonntag, 19. Februar

Um jeweils 11:15 Uhr, Deck 50

Die Teilnahme an diesem Programm ist kostenlos.



Karneval der Tiere

Kids & Co (ab 6 Jahren)

Der Februar ist die Zeit der Verkleidungen bei uns Menschen. Besuche mit uns in der Schausammlung Tiere, die das ganze Jahr ein interessantes „Outfit“ tragen und erfahre, wozu Tiere gestreift, gepunktet oder bunt sein können. Und weil Fasching ist: Komm am besten als dein Lieblingstier verkleidet!



Samstag, 4. bis Sonntag, 12. Februar

Samstag, 18. und Sonntag, 19. Februar

Um jeweils 14:00 Uhr

Die Teilnahme an diesem Programm ist kostenlos.



Karneval der Tiere

Mikro-Show

Auffallend bunt kann es auch unter dem Mikroskop zugehen! Doch es wartet so manche Überraschung. Schmetterlingsschuppen sind oft gar nicht mehr so bunt. Und innerhalb derselben Tiergruppe finden sich grellbunte und glasig-durchsichtige Arten.



Samstag, 4. bis Sonntag, 12. Februar

Samstag, 18. und Sonntag, 19. Februar

Um jeweils 15:30 Uhr, Deck 50

Showticket: € 5,-



Dino-Show

Diese Show bietet dank moderner Augmented Reality verblüffende Einblicke in die Hochzeiten der Dinos. Gemeinsam geht es auf eine Zeitreise in die vergangenen Welten der Trias, Jura und Kreide! Das Besondere an dieser Welt? Man kann im wahrsten Sinne „eintauchen“ und wird dabei selber zum Teil der Show.



Samstag, 4. bis Sonntag, 12. Februar

Samstag, 18./25 und Sonntag, 19./26. Februar

Um jeweils 10:30 und 17:00 Uhr, Deck 50

Showticket: € 5,-



Quiz-Show „Insekten“

Von keiner Tiergruppe gibt es mehr Arten auf der Welt als von den Insekten! Sie sind klein, aber sie haben großartige Eigenschaften. Und es gibt fast nichts, was sie nicht können: sie fliegen, schwimmen und tauchen, überstehen Hitze und Kälte, erzeugen Papier oder Honig u.v.m. Tauche ein in die Welt der Insekten! Modernste Multimediatechnik, verblüffende Live-Experimente und neue Mitmach-Möglichkeiten machen die Quiz-Show zu einem aufregendem Wissens-Erlebnis für Jung und Alt.



Samstag, 4. bis Sonntag, 12. Februar

Samstag, 18. und Sonntag, 19. Februar

Um jeweils 16:15 Uhr, Deck 50

Showticket: € 5,-



Öffnungszeiten während der Semesterferien:

Donnerstag bis Montag 09:00 - 18:00 Uhr

Mittwoch 09:00 - 20:00 Uhr

Dienstag geschlossen

Einlass bis 30 Minuten vor Schließzeit



Erwachsenen-Programm am Valentinstag:



Valentinstag-Special



Prähistorikerin Dr. Karina Grömer und Biologe Dr. Andreas Hantschk geben bei der Kombinationsführung Einblicke in das Liebesleben der Tiere sowie in die Sammlung: Wo überall lassen sich Verweise auf Erotisches in den Schausälen des NHM Wien finden?



"Männerfantasien auf Gürtelschnallen"

Führung zum Thema „Liebe“ durch die Schausammlung des Museums, denn die eine oder andere Liebes-Anspielung lässt sich in prähistorischem Kontext finden!



"Erotisches rund um die Venus"

Die Venus von Willendorf ist ebenfalls eindeutig in der Darstellung der unbekleideten Körpermitte, auch Abbildungen von Männern und ihren Geschlechtsteilen finden sich quer durch die Zeiten. Was sagt uns das über die Erotik in der Stein- bis Eisenzeit?



"Liebesleben im Tierreich"

Die Führung erörtert unter anderem folgende Fragen: Warum gibt es zwei Geschlechter? Was sind Zwitter? Auch wird das Phänomen der Jungfernzeugung, also der „unbefleckten Empfängnis“, erklärt.



Dienstag, 14. Februar, 18:00 Uhr

Kombi-Führung mit Cocktail

Dauer: ca. 2 Stunden

Veranstaltungskarte € 24,- / Vorverkauf ab sofort



Pressematerial

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Irina Kubadinow

Leitung Presse & Öffentlichkeitsarbeit, Pressesprecherin

Tel.: + 43 (1) 521 77 - 410

irina.kubadinow @ nhm-wien.ac.at



Mag. Magdalena Reuss

Presse & Öffentlichkeitsarbeit, Pressereferentin

Tel.: + 43 (1) 521 77 - 626

magdalena.reuss @ nhm-wien.ac.at