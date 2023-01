2. Bezirk: Finissage der Ausstellung „Reflecting HERstory“

Termin: 1. Februar (18.30 Uhr), Eintritt frei, Infos: Tel. 4000/02 127

Wien (OTS/RK) - Im Bezirksmuseum Leopoldstadt (2., Karmelitergasse 9) wird seit September 2022 die sehenswerte Sonder-Ausstellung „Reflecting HERstory (Auf den Spuren jüdischer Fotografinnen Wiens)“ gezeigt. Die Schau beleuchtet das kreativen Schaffen von 4 jüdischen Lichtbildnerinnen aus der Vergangenheit (Pepa Feldscharek, Trude Fleischmann, Adele Perlmutter sowie Madame d’Ora) und würdigt einstmalige fotografische Innovationen. Am Mittwoch, 1. Februar, fängt um 18.30 Uhr die Finissage an. Die Teilnahme an der Abschlussveranstaltung ist kostenlos. Das ehrenamtlich tätige Museumsteam (Leiter: Georg Friedler) nimmt gerne Spenden der Gäste entgegen. Mehr Infos: Telefon 4000/02 127 bzw. E-Mail bm1020@bezirksmuseum.at.

4 Fotograf*innen der Gegenwart (Antonia Coffey, Helmut Haider, Helga Knirsch und Gabriele Johanna Schatzl) ergänzen den eindrucksvollen Rückblick mit Aufnahmen aus heutiger Zeit. Besucher*innen der Ausstellung werden auch über die Lebenswege und über das Leid der jüdischen Fotokünstlerinnen während der NS-Jahre aufgeklärt. Eine umfassende Beschreibung des Museums (Öffnungsstunden, Dauer-Ausstellung, etc.) veröffentlichen die auf freiwilliger Basis agierenden Betreiber*innen im Internet: www.bezirksmuseum.at.

