Einladung Pressekonferenz: Baumit startet in die Bausaison 2023

Wopfing/Wien (OTS) -



Pressekonferenz: Baumit startet in die Bausaison 2023



Baumit, Österreichs führender Hersteller für Fassaden, Putze und

Estriche blickt auf ein herausforderndes, aber dennoch erfolgreiches

Jahr 2022 zurück.



Im Rahmen der Pressekonferenz wird Baumit Österreich

Geschäftsführer, Georg Bursik, über folgende Themen informieren:



- Wie stellte sich Baumit den Herausforderungen des Jahres 2022,

welche Entwicklungen gab es im Bereich Investitionen und

Mitarbeiter:innen



- Was waren die Top-Seller und Themen



- Welche innovativen Schwerpunkte präsentiert Baumit zum Start in

die Bausaison 2023



- Zahlen, Daten, Fakten zu Baumit im Jahr 2022 sowie einen Ausblick

auf 2023 geben



Gesprächsteilnehmer:



- Georg Bursik - Geschäftsführer Baumit GmbH

- Rudolf Ofenschiessl - Vertriebsleiter Baumit GmbH

- Roman Stickler - Marketingleiter Baumit GmbH



Die Pressekonferenz findet hybrid statt. Sie können entweder

persönlich im APA-Pressezentrum, 1060 Wien, Laimgrubengasse 10 oder

online teilnehmen.



In jedem Falle bitten wir um Anmeldung unter office @ freecomm.cc.

Nach Anmeldung erhalten Sie einen Link für die Online-Teilnahme.



Datum: 14.2.2023, 10:00 - 11:30 Uhr



Ort:

APA-Pressezentrum

Laimgrubengasse 10, 1060 Wien



Rückfragen & Kontakt:

Jörg Schaden

Baumit Pressestelle

--

freecomm.wien.graz

bischof-faber-platz 10/1

1180 wien

T: +43 676 624 17 85

M: office @ freecomm.cc

W: freecomm.cc