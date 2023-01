FPÖ – Mahdalik/Berger zu Oberlaa: Schutzzone ja, aber mit Maß und Ziel

Rot/Pink bevorzugen Immobilienhaie und schikanieren private Anrainer

Wien (OTS) - Anlässlich des Beschlusses von vier Flächenwidmungs- und Bebauungsplänen in und um Oberlaa kritisieren der Planungssprecher der FPÖ Wien, GR Toni Mahdalik und der Bezirksparteiobmann der FPÖ-Favoriten, GR Stefan Berger, die rot-pinke Stadtregierung scharf.

„Hunderte Stellungnahmen bei der öffentlichen Auflage zeugen davon, dass die Stadt offensichtlich ohne Rücksicht auf Verluste drauflosgeplant hat. Die Abänderungen angesichts der Vielzahl an Einsprüchen gehen viel zu wenig weit, wie auch zahlreiche hilfeflehende Mails von Bürgern an Stadtpolitiker in den letzten Tagen zeigen“, so Berger und Mahdalik.

Der Schutz des Dorfcharakters und des Ortsbildes war und ist uns Freiheitlichen sowie auch der Bevölkerung ein großes Anliegen. Doch die geplanten Bestimmungen verunmöglichen zahlreichen Familien und Familienbetrieben den wirtschaftlichen Aus- oder Umbau ihrer Liegenschaften. „Die Bestimmungen sind vollkommen überschießend und eine Boshaftigkeit gegenüber der alteingesessenen Bevölkerung. Ein Impulsgeber zum Schutze des Ortsbildes sind die geplanten Bestimmungen mit Sicherheit nicht. Es ist zu befürchten, dass mangels Wirtschaftlichkeit viele Gebäude der Verfall preisgegeben werden“, kritisieren die beiden FPÖ-Politiker.

„Noch in den letzten Monaten hat die rot-pinke Stadtregierung Bauansuchen von Bauträgern und Immobilienspekulanten in Oberlaa großzügig durch den Planungsausschuss gewunken. Vorhaben, die sich genau gar nicht in das Ortsbild einfügen. Ebenso wenig, wie die rund 26 Meter hohen Wohnsilos, die die Stadt gegen den Willen der Bevölkerung in Sichtachse des Dorfzentrums von Oberlaa zu errichten plant“, so Mahdalik und Berger.

