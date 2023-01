„Gartenparadiese auf Zypern“ – Am 5. Februar in ORF 2 unterwegs auf der „Insel der Aphrodite“

Auf Entdeckungsreise mit Karl Ploberger

Wien (OTS) - Wolkenloser Himmel und kristallklares Meer – das ist Zypern. Die Insel im östlichen Mittelmeer ist nicht nur für Strandurlauberinnen und -urlauber ein begehrtes Ziel, sondern auch für Menschen, die Gärten und Natur lieben. Auf seiner Entdeckungsreise in „Gartenparadiese auf Zypern – Insel der Aphrodite“ lernt Karl Ploberger am Sonntag, dem 5. Februar 2023, um 17.35 Uhr in ORF 2 Menschen kennen, die sich ganz der Gartenlust hingeben. Außerdem trifft er Gartenprofis, die es schaffen, mit heimischen, hitzefesten Pflanzen grüne Oasen fürs ganze Jahr zu gestalten.

Villa und Garten Karavias

Das luxuriöse Anwesen mit dem mediterranen Garten wurde vor etwas mehr als 15 Jahren geplant. Besonders wichtig war der Besitzerin Voula Karavias, Pflanzen auszuwählen, die einerseits zum Stil der Villa passen, andererseits aber der häufigen Trockenheit im wesentlichen Stand halten. Zypressen, Oliven- und Zitrusbäume prägen das Bild des imposanten Gartens.

Garten Mirna

Moderne Architektur kombiniert mit einer großen Vielfalt an heimischen Pflanzen – so präsentiert sich der Garten von Mirna Pattichis. Wasser in unterschiedlichster Form und Kunst spielen hier eine große Rolle. Die Familie liebt historische Motive kombiniert mit modernen Elementen genauso wie viele zeitgenössische Objekte, die man nicht nur im Garten, sondern auch im Haus findet.

Naturgarten von Maria Paraskevaidou

Auch Gartendesignerin Maria Paraskevaidou öffnet die Tür zu ihrem privaten Garten. In ihrem Naturgarten wachsen viele trockenheitsverträgliche Pflanzen und Kakteen wie Opuntien. Einige Schatten spendende Bäume und großzügige Bereiche mit Wildblumenwiesen bieten eine Oase für ihre Familie, für viele Wildtiere und sie selbst.

Botanischer Garten „Cyherbia“

Ein Pflichtbesuch für Karl Ploberger ist in jedem Land der lokale botanische Garten. Das Herzstück hier ist der aus akkurat zurecht geschnittenen Hecken angelegte Irrgarten. Außerdem ist der Botanische Garten in neun unterschiedliche Bereiche gegliedert, wobei jeder ein eigenes Kräuterthema behandelt.

Kyrenia House Garten

Ein pensionierter Hoteldirektor hat sich in Agia Napa sein Paradies geschaffen. Kyrenia House ist ein Garten der Erinnerung, denn Nicos Fieros stammt aus dem nun von der Türkei besetzten Teil aus dem Dorf Kyrenia. Alle Pflanzen seines Gartens – vor allem Zyklamen – hat er von seinem ursprünglichen Haus mitgenommen zum Andenken an sein Daheim. Immer mit dabei ist sein Hund Cäsar, der es genießt, zur Mundharmonika seines Herrchens zu jaulen.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at