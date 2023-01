AVISO: Verabschiedung von Rettungsfahrzeugen für die Ukraine

Medientermin mit Kardinal Schönborn, Generalvikar Kolasa und Europaministerin Edtstadler, morgen 12.45 Uhr am Ballhausplatz

Wien (OTS) - Die ukrainischen griechisch-katholischen Gemeinden in Österreich konnten durch Spenden ihrer Mitglieder 12 Rettungsfahrzeuge als Hilfslieferung in die Ukraine organisieren. Die feierliche Verabschiedung erfolgt im Beisein von Kardinal Christoph Schönborn, dem Generalvikar des Ordinariats für die Gläubigen der katholischen Ostkirchen in Österreich Yuriy Kolasa, weiteren Priestern und Vertretern der ukrainischen Gemeinschaften und Europaministerin Karoline Edtstadler am Mittwoch, den 1. Februar 2023, um 12.45 Uhr am Ballhausplatz.



