Grüne Wien/Prack: Spekulation mit städtischen Kleingärten endlich beendet

Forderung der Grünen Wien wird nun umgesetzt: Der Verkauf von städtischen Kleingärten wird gestoppt

Wien (OTS) - Im gestrigen Wohnbau-Ausschuss wurde gegen die Stimmen der Grünen der letzte städtische Kleingarten verkauft. Die Grünen hatten bereits 2020 eine Strategieänderung vorgeschlagen und waren dafür eingetreten, den Abverkauf von Kleingärten auf städtischem Boden zu beenden: “Wir begrüßen, dass das Wohnbauressort dem grünen Vorschlag nachkommt und den Verkauf von Kleingärten auf städtischem Boden nun endlich einstellt. Damit werden 13.805 Grundstücke, auf denen Kleingärten stehen, nachhaltig vor spekulativer Verwertung geschützt“, so der Grüne Wohnbausprecher Georg Prack.

Die ablehnende Haltung zum Verkauf von Kleingärten erklärt man bei den Grünen so: “Mit dem Verbleib der Grundstücke im städtischen Eigentum können wir verhindern, dass Kleingärten zu Spekulationsobjekten werden, die sich kein normaler Mensch mehr leisten kann. Der Verkauf von Kleingärten hat eine Preisspirale nach oben ausgelöst. Mit dem Stopp des Verkaufs und dem Verbleib der Kleingärten im Eigentum der Stadt bleiben die Mieten oder Pachten leistbar“, so Prack, der an die Ursprünge der Schrebergartenbewegung in der Arbeiter:innenbewegung erinnert.

„Grund und Boden sind ein endliches und beschränktes Gut, deshalb müssen wir den Einfluss auf kommunale Grundstücke behalten. Es liegt im strategischen Interesse der Stadt, über kommunales Eigentum an Grund und Boden dämpfend auf Bodenpreise zu wirken. Der Stopp für den Verkauf von städtischen Kleingärten ist deshalb ein Schritt in die richtige Richtung“, so Prack abschließend.

