Antiloop erhält kununu Top Company-Siegel 2023

Mitarbeiter bestätigen erneut die hohe Arbeitgeber-Qualität

Meine Mitarbeitenden soll sich wohlfühlen und gleichzeitig die bestmöglichen Entwicklungsmöglichkeiten geboten bekommen. Gerold Böhler, Gründer und Geschäftsführer von Antiloop 1/2

Mit der neuen Unit gehen wir einen Schritt weiter und etablieren gezielt Strukturen und Maßnahmen, um perfekte Bedingungen für unser Team zu schaffen. Tamara Katja Frast, Head of People & Culture von Antiloop 2/2

Götzis/Vorarlberg (OTS) - Die Technologieagentur Antiloop freut sich über eine besondere Auszeichnung: Das renommierte Bewertungsportal kununu.com hat dem Unternehmen wiederholt die Auszeichnung Top Company verliehen. Antiloop zählt damit zum exklusiven Kreis der beliebtesten Arbeitgeber auf kununu. Mit Gründung einer People & Culture-Unit wird weiter in die Mitarbeiterzufriedenheit investiert.

kununu.com verzeichnet rund 5,6 Millionen Erfahrungsberichte zu über einer Million Unternehmen aus dem DACH-Raum. Anhand von strikten Kriterien werden die besten Arbeitgeber mit dem Top Company Gütesiegel ausgezeichnet, nur 5 % der Unternehmen erfüllen die Voraussetzungen dafür. Die Technologieschmiede Antiloop hat – wie in den Jahren zuvor – das begehrte Gütesiegel erneut erlangt.

Gerold Böhler, Gründer und Geschäftsführer von Antiloop, ist stolz auf diese Auszeichnung: „Seit ich Antiloop gegründet habe, ist es mir ein persönliches Anliegen, ein optimales, angenehmes Arbeitsumfeld zu schaffen. Meine Mitarbeitenden soll sich wohlfühlen und gleichzeitig die bestmöglichen Entwicklungsmöglichkeiten geboten bekommen. Unabhängig davon, dass es einfach Spaß macht, wenn beim Zusammenarbeiten eine lockere, entspannte Atmosphäre herrscht, profitieren auch unsere Kunden von der hohen Zufriedenheit unseres Teams.“

Erfolgsfaktoren: Gehaltsniveau, Work from-Anywhere Prinzip und herausragende Unternehmenskultur

Die Mitarbeiterzufriedenheit wird bei Antiloop jedoch nicht dem Zufall überlassen, sondern mit gezielten Maßnahmen forciert. „Wir achten auf anständige Bezahlung unserer Mitarbeitenden und passen regelmäßig die Gehälter an. Zusätzlich schütten wir Prämien oder Sonderzahlungen aus“, bekräftigt CEO Gerold Böhler. Mit dem Work from-Anywhere Prinzip ermöglicht Antiloop ein flexibles und mobiles Arbeiten: Die Mitarbeiter können nach Belieben Homeoffice und Büro oder ausschließlich Remote Work kombinieren. Ergänzend dazu begeistert das Götzner Unternehmen mit einer herausragenden Unternehmenskultur: Die Corporate Culture von Antiloop weist bei kununu einen Score von 4,9 aus und liegt mit einem Plus von 23 % über den Branchendurchschnitt.

https://www.kununu.com/at/antiloop

Neue Antiloop People & Culture-Unit: Fokus auf Wohlbefinden der Mitarbeiter

Darüber hinaus investiert das Unternehmen in eine neu gegründete People & Culture-Unit, diese widmet sich der Weiterentwicklung und dem Wohlbefinden der Mitarbeitenden. Tamara Katja Frast, Head of Brand & Communications/Head of People & Culture von Antiloop, freut sich über den starken Zuspruch der neuen Unit innerhalb des Unternehmens: „Antiloop hat schon lange bevor es Begriffe wie New Work oder ähnliches gab, zeitgemäße Arbeitsbedingungen umgesetzt. Mit der neuen Unit gehen wir einen Schritt weiter und etablieren gezielt Strukturen und Maßnahmen, um perfekte Bedingungen für unser Team zu schaffen. “ Individuelle Weiterentwicklungen durch eine interne Academy, das Führen von Stay-Interviews, um zeitnah etwaige Optimierungspotentiale auszuloten sowie unterhaltsame Teamevents sind nur einige der zahlreichen Maßnahmen.

Antiloop: Der Partner für Digital Commerce Services

Antiloop GmbH hat sich als Partner für technisch anspruchsvolle IT-Projekte mit Fokus auf Digital Commerce und Product Information Management etabliert. Der Technologiedienstleister unterstützt Unternehmen im DACH-Raum in den Bereichen Spryker Delivery, Technology Consulting und UX/UI. Das Unternehmen wurde 2010 von Gerold Böhler gegründet. Antiloop ist Spryker Solution Partner und seit 2020 erster Pimcore Gold Partner in Österreich.



Rückfragen & Kontakt:

Tamara Katja Frast, Head of Brand & Communications/Head of People & Culture

Antiloop GmbH, Am Garnmarkt 5, A-6840 Götzis

Mobile: +43 699 161 260 02, Mail: tamara.frast @ antiloop.com