A1 CEV Beach Volleyball EM 2023: Rückkehr auf die Donauinsel

Vom 2. bis 6. August trifft sich die europäische Beach Volleyball-Elite wieder auf der Wiener Sportinsel

Wien (OTS) - Super News für alle Beach-Fans: Nach dem Gastspiel auf dem Heumarkt findet die A1 CEV Beach Volleyball Europameisterschaft 2023 wieder vor großer Kulisse auf der Wiener Donauinsel statt! Die europäische Beach-Elite trifft sich vom 2. bis 6. August also erneut an der Stätte legendärer Events, der Weltmeisterschaften 2017 und der Majors 2018 und 2019, die jeweils weit mehr als 100.000 Besucher in ihren Bann zogen.

Hannes Jagerhofer: “Zurück auf der großen Bühne!”

“Obwohl wir uns in den vergangenen beiden Jahren auf dem Heumarkt sehr wohl gefühlt haben, blieb der Wermutstropfen, von den Tribünenplätzen her beschränkt zu sein", so Veranstalter Hannes Jagerhofer. “Mit der Rückkehr auf die Donauinsel können wir nun sowohl den Fans als auch den Aktiven und unseren Partnern wieder die gewohnt große Bühne bieten.” Die A1 CEV Beach Volleyball EM 2023 verspreche somit ein gewaltiges Spektakel, mit dem Wien erneut Maßstäbe setzt und seinem Ruf als Beach-Metropole gerecht wird.

Peter Hacker: “Mehr Platz für Fans und attraktive Angebote für Familien!”

“Es ist schön, dass das Turnier wieder auf die Donauinsel zurückkehrt”, sagt Peter Hacker, Wiens Stadtrat für Soziales, Gesundheit und Sport. "Auf der Insel haben wir große österreichische Erfolge erlebt und eine Stadionatmosphäre, die am Heumarkt allein aufgrund des Platzangebots nicht möglich war. Ich freue mich über die Rückkehr, weil wir wieder mehr Fans die Möglichkeiten geben können, dieses Top-Event live zu erleben. Mit dem Beach Village schaffen wir auch abseits des Center Courts attraktive Angebote für Familien und die jungen Besucher*innen.”

Peter Hanke: “Beach Volleyball und Wien - das gehört zusammen”

“Ich bin sehr froh, dass die Beach Volleyball EM wieder in unserer Hauptstadt ausgetragen wird”, so Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke. "Beach Volleyball und Wien, das gehört einfach zusammen. Das sportliche Großereignis ist mittlerweile zu einem Fixpunkt im Jahreskalender geworden, begeistert jährlich zehntausende Besucher*innen aller Altersklassen und bringt viele Touristen nach Wien. Mit der Rückkehr dieses Weltklasse-Events auf die beliebte Donauinsel können noch mehr Fans dabei sein und wir zeigen auch, dass Wien nach wie vor der ideale Austragungsort für internationale Großveranstaltungen ist.“

Freier Eintritt ins Beach Village

Neben der großen Beach Arena, für die Tickets demnächst in den Vorverkauf gehen, werden auch andere Attraktionen zur Verfügung stehen – wie das weitläufige Beach Village. Es ist bei freiem Eintritt zugänglich, samt Showbühne, Public Viewing und Entertainment für die ganze Familie. Weitere Infos und Details zur Veranstaltung folgen in Kürze.

