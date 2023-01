Aon Report: Globale versicherte Schäden durch Naturkatastrophen 2022 übersteigen 130 Mrd. USD

Wenn es um Klimarisiken geht, liegt unser Fokus darauf, unseren Kunden - auf Basis der erhobenen Daten - die Volatilität des sich verändernden Klimas und die damit zusammenhängenden wirtschaftlichen Schäden klar aufzuzeigen. Denn in der Risikoabsicherung geht es darum, im Umgang damit widerstandsfähiger zu werden, vielschichtige Strategien zur Risikominimierung zu entwickeln und daraus abgeleitet, fundierte Entscheidungen treffen zu können. Marcel Armon, Executive Chairman von Aon in Österreich 1/3

Die Verwüstungen, die Katastrophen auf der ganzen Welt angerichtet haben, zeigen die Notwendigkeit einer breiteren Anwendung von Strategien zur Risikominderung, einschließlich eines besseren Katastrophenmanagements und von Warnsystemen, die die Widerstandsfähigkeit verbessern Michal Lörinc, Leiter von Catastrophe Insight bei Aon 2/3

Während die Auswirkungen des Klimawandels weltweit immer sichtbarer werden, sind es die sozioökonomischen Aspekte, die Demografie und die Verteilung des Wohlstands, die nach wie vor die Hauptursache für finanzielle Verluste darstellen. Die Daten in diesem Bericht werden Unternehmen dabei helfen, nicht nur ihre eigene Risikominderung zu verbessern, sondern auch Maßnahmen zu ergreifen, um die Schutzlücke weltweit zu schließen und die Gemeinschaften, in denen wir leben und arbeiten, besser zu schützen." Michal Lörinc, Leiter von Catastrophe Insight bei Aon 3/3

Wien (OTS) -

Aon's "Weather, Climate and Catastrophe Insight Report": Naturkatastrophen verursachen weltweit einen wirtschaftlichen Schaden von 313 Milliarden Dollar

Dürren und Hitzewellen unterstreichen die zunehmenden Gefahren in einer sich erwärmenden Welt

Aon plc (NYSE: AON), ein führendes, weltweit tätiges Dienstleistungsunternehmen, hat seinen Bericht 2023 Weather, Climate and Catastrophe Insight Report veröffentlicht, in dem globale Naturkatastrophen- und Klimatrends aufgezeigt werden. Aus dem Bericht geht hervor, dass Naturkatastrophen während des 12-monatigen Berichtszeitraums weltweit einen wirtschaftlichen Schaden von 313 Milliarden Dollar verursachten. Das sind 4 Prozent über dem Durchschnitt des 21. Jahrhunderts. 132 Milliarden Dollar waren davon durch Versicherungen gedeckt.

Das Jahr 2022 war somit für die Versicherer das fünftteuerste Jahr in der Geschichte. Etwa 50 bis 55 Milliarden Dollar der weltweiten versicherten Schäden sind auf den Hurrikan Ian in den USA zurückzuführen. Nach dem Hurrikan Katrina im Jahr 2005, der fast 100 Milliarden Dollar an versicherten Schäden verursachte, die zweitteuerste Naturkatastrophe in der Geschichte aus Versicherungssicht.

Laut Bericht haben im Jahr 2022 etwa 31.300 Menschen durch globale Naturkatastrophen ihr Leben verloren. Die Gesamtzahl der Todesopfer bleibt seit nunmehr 12 Jahren in Folge unter dem Durchschnitt. Mehr als 19.000 der Todesopfer waren jedoch allein in Europa hitzebedingte Todesfälle, hauptsächlich infolge von Hitzewellen.

Obwohl ein Großteil der Gesamtschäden im Jahr 2022 unversichert blieb, war die Deckungslücke mit 58 Prozent eine der niedrigsten in der Geschichte. Dies verdeutlicht einen positiven Wandel, wie Unternehmen durch Risikominderung die Volatilität bewältigen und wie Versicherer unterversorgten Gemeinschaften durch den Zugang zu Kapital weiteren Schutz bieten.

Technologische Innovationen ermöglichen einen besseren Einblick in den Ablauf von Katastrophen und eine schnellere und gründlichere Bewertung von Schäden nach einem Ereignis. Die Aon-Studie hingegen untersucht die Widerstandsfähigkeit und die Fähigkeit, klimabedingte Folgen zu überwinden und abzusichern. Nicht nur für physische Risiken, sondern auch im Gesundheitsbereich für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Marcel Armon, Executive Chairman von Aon in Österreich sagt: „Wenn es um Klimarisiken geht, liegt unser Fokus darauf, unseren Kunden - auf Basis der erhobenen Daten - die Volatilität des sich verändernden Klimas und die damit zusammenhängenden wirtschaftlichen Schäden klar aufzuzeigen. Denn in der Risikoabsicherung geht es darum, im Umgang damit widerstandsfähiger zu werden, vielschichtige Strategien zur Risikominimierung zu entwickeln und daraus abgeleitet, fundierte Entscheidungen treffen zu können.“

Weitere Ergebnisse des Berichts 2023 sind:

Im Jahr 2022 wurden 421 nennenswerte Naturkatastrophen verzeichnet, was über dem Durchschnitt des 21. Jahrhunderts von 396 liegt.

75 Prozent der weltweit versicherten Schäden wurden in den USA verzeichnet, was über dem Durchschnitt von 60 Prozent liegt.

Der Sturm Eunice war mit versicherten Schäden in Höhe von 3,4 Milliarden Dollar der teuerste europäische Einzelsturm seit 2010. Weit verbreitete Hagelstürme in Frankreich trugen mit 6,9 Milliarden Euro (7,4 Milliarden Dollar) zu den zweithöchsten Auszahlungen für Naturkatastrophen in diesem Land bei.

Dürren und Hitzewellen trafen Europa, die USA, China und andere Regionen schwer. Die weltweiten Versicherungsleistungen für Dürren waren mit 12,6 Milliarden Dollar die zweithöchsten in der Geschichte.

Die Überschwemmungsschäden in Australien brachen den historischen Rekord, da die La-Niña-Bedingungen ein drittes Jahr lang anhielten und Sydney die höchsten jährlichen Niederschlagsmengen verzeichnete.

Die monsunbedingten Überschwemmungen in Pakistan hatten weitreichende humanitäre Auswirkungen auf das Land. In einer Zusammenfassung der Monsunzeit 2022 stellte das pakistanische Wetteramt fest, dass die Niederschlagsmenge von Juli bis September landesweit 175 Prozent über dem Durchschnitt lag.

Sowohl schwere Dürren als auch eine verlängerte Regenzeit in verschiedenen Regionen Lateinamerikas haben die Ernteerträge in der gesamten Region verringert.

"Die Verwüstungen, die Katastrophen auf der ganzen Welt angerichtet haben, zeigen die Notwendigkeit einer breiteren Anwendung von Strategien zur Risikominderung, einschließlich eines besseren Katastrophenmanagements und von Warnsystemen, die die Widerstandsfähigkeit verbessern" , so Michal Lörinc, Leiter von Catastrophe Insight bei Aon.

"Während die Auswirkungen des Klimawandels weltweit immer sichtbarer werden, sind es die sozioökonomischen Aspekte, die Demografie und die Verteilung des Wohlstands, die nach wie vor die Hauptursache für finanzielle Verluste darstellen. Die Daten in diesem Bericht werden Unternehmen dabei helfen, nicht nur ihre eigene Risikominderung zu verbessern, sondern auch Maßnahmen zu ergreifen, um die Schutzlücke weltweit zu schließen und die Gemeinschaften, in denen wir leben und arbeiten, besser zu schützen."

Der vollständige Bericht und ein kurzes Video sind auf der interactiven Microsite von Aon verfügbar. Neben diesem Bericht können die Leser unter catastropheinsight.aon.com auf aktuelle und historische Daten zu Naturkatastrophen und Ereignisanalysen zugreifen.

---

Über Aon

Aon plc (NYSE: AON) ist ein führendes globales Dienstleistungsunternehmen, das eine große Bandbreite an Risiko-, Altersvorsorge- und Gesundheitslösungen anbietet. Umfangreiches Wissen über Risiken, Chancen und Potenziale ist die Grundlage unserer Arbeit. Unser Anspruch ist es, Zukunft gemeinsam zu verstehen. Dafür engagieren sich in 120 Ländern 50.000 qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – davon mehr als 300 an 8 Standorten in Österreich. Internationales Know-how, in Verbindung mit lokaler Verankerung, bringt den entscheidenden Mehrwert für Kunden.

Folgen Sie Aon auf Twitter und LinkedIn. Bleiben Sie auf dem Laufenden, indem Sie den Aon Newsroom besuchen und melden Sie sich hier für News Alerts an.

Erfahren Sie mehr über Aon in Österreich unter: www.aon-austria.at

Rückfragen & Kontakt:

Aon Austria

+43 57800 215

eveline.augustin @ aon-austria.at