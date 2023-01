Brick Award 24: Die Einreichungsfrist hat begonnen

Wien (OTS) - Der Brick Award ist ein international anerkannter Architekturpreis, der innovative und herausragende Ziegelarchitektur auszeichnet. Unabhängige Architekturkritiker, Experten, Architekten und Bauherren sind aufgerufen, innovative und kreative Gebäude und andere Bauwerke aus dem Baustoff Ton einzureichen.

Das Spektrum der Bewerbungen reicht von Baulösungen mit klassischen Ziegeln, Vormauer- und Dachziegeln bis hin zum kreativen Einsatz von Pflasterklinkern und keramischen Fassadenplatten. Die Projekte können neue und wiederverwendete Ziegel umfassen. Besonderes Augenmerk wird darauf gelegt, wie das Projekt Funktionalität, Nachhaltigkeit, Klimaresilienz und Energieeffizienz miteinander verbindet. Die Verwendung von Wienerberger Produkten ist kein ausschlaggebender Faktor für die Teilnahme.

Wienerberger hat den Brick Award erstmals im Jahr 2004 initiiert, um den natürlichen Baustoff Ziegel ins Rampenlicht zu rücken und zu zeigen, wie spannend, außergewöhnlich und modern Architektur mit Ziegel sein kann. Der Brick Award hat sich in den letzten Jahrzehnten in der internationalen Architekturwelt einen Namen gemacht.

Die Einreichungen haben am 6. Dezember 2022 begonnen und sind bis zum 14. März 2023 möglich. Die Einreichung ist kostenlos.

Alle Details zur Einreichung sowie zum Brick Award finden Sie auf www.brickaward.com.

Sowohl für den Brick Award selbst als auch für die Einreichungen stehen fünf Kategorien zur Auswahl:

Feeling at home

Living together

Working together

Sharing public spaces

Building outside the box

