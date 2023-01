Schau „Neuzugänge“ im Bezirksmuseum 13 endet am 1.2.

Wien (OTS/RK) - Das ehrenamtliche Bezirkshistoriker*innen-Team des Bezirksmuseums Hietzing (13., Am Platz 2) lädt am Mittwoch, 1. Februar, zur Finissage der Ausstellung „Neuzugänge“ ein. Durch zahlreiche Sachspenden können die Bezirksgeschichte-Sammlungen und das Museumsarchiv aufgestockt werden. Die frei zugängliche Veranstaltung findet ab 16.00 Uhr im Festsaal des Museums statt. Museumsleiter Ewald Königstein begrüßt das Publikum und kommentiert die dazugekommenen Exponate, darunter ein Tagebuch aus dem Ersten Weltkrieg und eine Flasche „Staatsvertragswein“ aus 1955. Der mechanische Ansichtskarten-Automat stand früher in einem Restaurant in Hietzing. Eine Dankschrift mit hübscher Schatulle erinnert an Karl Hentschel (1827 - 1898), der letzter Bürgermeister von Ober St. Veit war und eine Ortsfeuerwehr ins Leben gerufen hat. Erteilung von Auskünften: Telefon 877 76 88 (Mittwoch/Samstag: Nachmittag). Kontaktaufnahme mit dem Museum per E-Mail: bm1130@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Veranstaltungen im 13. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/hietzing/

