Medikamenten-Verkäufe 2022 zeigen: Österreich hustet wieder wie vor der Pandemie

+50 % bei Husten- und Erkältungsmitteln (2022 vs. 2021)

+16 % bei Ohrenmitteln

+35 % bei Reisemedikamenten

Seit wenigen Tagen liegen die Gesamtjahres-Verkaufszahlen der 107 ApoLife-Apotheken aus ganz Österreich für 2022 vor. Sie zeigen im Vergleich mit den Vorjahren eines sehr deutlich: Trotz des milden Winters sind die klassischen Winter-Erkrankungen weitaus stärker verbreitet als während der Pandemie.

Die Verkäufe von Mitteln gegen Husten und Erkältungskrankheiten haben 2022 ein All-Time-High erreicht. So ist der Absatz allein in dieser Produktkategorie 2022 gegenüber 2021 um satte 50 % gewachsen. „Österreich hustet wieder“, fasst Mag. Martin R. Geisler, Generalsekretär der ApoLife Apothekengruppe, zusammen. Parallel dazu hat sich im Jahresvergleich der Absatz von Ohrenmitteln um 16 % und von Verdauungsmitteln um 10 % erhöht.

Zugleich gilt auch: Österreich verreist wieder, zumindest wenn man dem Absatz von Mitteln gegen Reisekrankheiten glaubt. Dieser hat sich im Vorjahr gegenüber 2021 nämlich um knapp 35 % gesteigert.

Das Fazit des Apotheken-Experten: „Wir sind wieder zurück in der Normalität angelangt, was die Nachfrage in den Apotheken betrifft. Im Alltag erleben die Apotheker:innen und ihre Teams allerdings ganz neue Herausforderungen: Von Medikamentenengpässen und den entsprechenden Reaktionen der Kund:innen bis hin zur Personalnot in den Apotheken. Die Apotheken funktionieren trotzdem – dank des enormen Einsatzes der Mitarbeiter:innen in ganz Österreich.“

Über ApoLife / Rat & Tat

Die ApoLife Apothekengruppe (Pharmazeutische Arbeitsgemeinschaft Rat & Tat GmbH) wurde 1984 gegründet und umfasst aktuell 107 selbständige Apotheken in allen neun Bundesländern. Der Gruppenumsatz von jährlich ca. 320 Mio. Euro wird von insgesamt rund 1.900 Mitarbeiter*innen der Apotheken erzielt. Pro Tag suchen im Schnitt rund 35.000 Kund*innen eine Apotheke der Gruppe auf.

