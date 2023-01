Awareness-Teams: Rückkehr in Sommermonaten geplant

Bis zum 28. Februar 2023 sind Vereine aufgerufen ihre Konzepte für das Projekt einzureichen.

Wien (OTS) - Mit dem Projekt „Awareness-Teams“ wurde in Wien 2021 erstmals ein mobiles und niederschwelliges Angebot für nächtliche Feierkultur im öffentlichen Raum geschaffen. Auch im kommenden Sommer sollen die „Awareness-Teams“ den Menschen in den Abend- und Nachtstunden zur Seite stehen. Ihre Aufgabe ist es, zu sensibilisieren, zu informieren und deeskalierend zu wirken, um eine gemeinsame und rücksichtsvolle Nutzung des öffentlichen Raums sicherzustellen. Die Teams sollen von 26. Mai 2023 bis 17. September 2023 jeweils an Freitagen, Samstagen und vor Feiertagen zwischen 19 Uhr und 04 Uhr Früh im Einsatz sein. Vereine sind ab sofort dazu eingeladen, Konzepte für eine Begleitung der Feierkultur im öffentlichen Raum durch mobile Teams einzureichen. Einreichungen können bis 28. Februar 2023 erfolgen.

Vizebürgermeister und Jugendstadtrat Christoph Wiederkehr: „Die Awareness-Teams sollen auch heuer in Konfliktsituationen im öffentlichen Raum deeskalierend wirken. Gerade in Wien als Millionen-Metropole ist ein verständnisvolles und umsichtiges Handeln im Sinne aller Wienerinnen und Wiener gefragt. Der öffentliche Raum ist insbesondere im Sommer ein beliebter Treffpunkt bei Jung und Alt, Lärmbelästigung oder Müll können hier schon einmal zum Problem werden. Im Sinne des Credos ‚Informieren statt strafen‘ ist es mir wichtig, dass die Awareness-Teams zwischen den Menschen und ihren vielfältigen Interessen vermitteln, bevor Blaulichtorganisationen einschreiten müssen.“

Informationen zur Konzepteinreichung

Das Angebot „Awareness-Teams im öffentlichen Raum“ richtet sich grundsätzliche an alle Altersgruppen von Nutzer*innen des öffentlichen Raums. Anrainer*innen, Politik und Verwaltung sowie Blaulichtorganisationen stellen neben den angesprochenen Zielgruppen weitere Dialoggruppen dar. Die unterschiedlichen Zielgruppen sollen von den „Awareness-Teams“ angesprochen und eingebunden werden. Eine Kommunikation mit den Menschen an den ausgewählten Orten über gültige Regeln und Verbote ist ebenso notwendig, wie Gespräche über akute Bedürfnisse und Problemlagen. Konzepteinreichungen müssen bis zum 28. Februar 2023 bei der Stadt Wien – Bildung und Jugend einlangen. Die Entscheidung der Auswahl des Konzepts erfolgt durch die Stadt Wien – Bildung und Jugend und die Geschäftsgruppe Bildung, Jugend, Integration und Transparenz bis Mitte März 2023.

Alle Informationen und Rahmenbedingungen zur Konzepteinreichung: https://www.wien.gv.at/freizeit/bildungjugend/jugend/awareness-teams.html

Rückfragen & Kontakt:

Mag.a Julia Kernbichler

Mediensprecherin des Vizebürgermeisters Christoph Wiederkehr, MA

julia.kernbichler @ wien.gv.at

+43 664 84 915 46



Eveline Neumeyer

Stadt Wien – Bildung und Jugend

01/4000-84348

eveline.neumeyer @ wien.gv.at