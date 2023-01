Februar-Programm im Kino im Kesselhaus

Filme zum Thema Freundschaft und ein Valentinstag-Special

St. Pölten (OTS/NLK) - Das Thema Freundschaft steht im Februar im Kino im Kesselhaus am Campus Krems gleich bei mehreren Filmen im Mittelpunkt: bei Martin McDonaghs „The Banshees of Inisherin“ mit Colin Farrell und Brendan Gleeson, „Acht Berge“, der Verfilmung des preisgekrönten Bestsellers von Paolo Cognetti, „Der Fuchs“, dem neuen Spielfilm von Adrian Goiginger, und dem französischen Kinderfilm „Belle und Sebastian“ von Nicolas Vanier.

„Belle und Sebastian“ ist auch bei einer von vier Kindervorstellungen in den Semesterferien (am 4. Februar) zu sehen. Die weiteren Streifen sind „Felix - Ein Hase auf Weltreise“ am 5. und 11. Februar sowie „Im Himmel ist auch Platz für Mäuse“ am 12. Februar. Kinderkino gibt es aber natürlich auch außerhalb der Ferien: nochmals mit „Im Himmel ist auch Platz für Mäuse“ am 18. und „Belle und Sebastian“ am 19. Februar sowie „Winterabenteuer mit Pettersson und Findus“ am 25. und „Die drei ??? - Erbe des Drachen“ am 26. Februar.

Die Reihe „Dokumente“ präsentiert im Februar „Hallelujah: Leonard Cohen, A Journey, A Song“ am 4. und 23. Februar, „Igor Levit - No fear“ am 8., 12. und 25. Februar sowie „Signs of War“ am 24. Februar. Beim sonntäglichen Filmfrühstück werden „Was man von hier aus sehen kann“ (am 5. Februar), „The Banshees of Inisherin“ (am 12. Februar), „Maria träumt - oder: Die Kunst des Neuanfangs“ (am 19. Februar) und „Der Geschmack der kleinen Dinge“ (am 26. Februar) serviert. Am 14. Februar gibt es zudem mit dem Romantik-Klassiker „Frühstück bei Tiffany“ von Blake Edwards aus dem Jahr 1961 ein Valentinstag-Special.

Nähere Informationen, das detaillierte Programm und Karten unter 02732/908000, e-mail tickets @ kinoimkesselhaus.at und www.kinoimkesselhaus.at.

