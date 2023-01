Continentale Assekuranz Service GmbH: Jetzt günstigere Prämien sichern und jahrelang Geld sparen

Wien (ots) - Wer bis zum 31. März 2023 die Continentale PremiumBU oder eine Risikolebensversicherung bei der EUROPA abschließt, kommt in den Genuss günstigerer Prämien. Es geht ganz einfach: Die Vermittler datieren den Versicherungsbeginn zurück – auf den 1. Dezember 2022. Durch diesen kleinen Zeitsprung zahlt der Kunde geringere Prämien als bei einem Start im aktuellen Jahr. Der Grund: Für die Berechnung der Prämienhöhe zählt unter anderem das Alter eines Versicherten bei Vertragsabschluss. Und das steigt rechnerisch mit dem Jahreswechsel. Durch die Rückdatierung wird der Kunde also für die Continentale beziehungsweise die EUROPA ein Jahr jünger. Die Prämie fällt niedriger aus. Die Produkte der Continentale Lebensversicherung und der EUROPA Lebensversicherung sind in Österreich über die Continentale Assekuranz Service GmbH erhältlich.

Günstigere Prämien über die gesamte Laufzeit

„Wer sich jetzt für die Rückdatierung entscheidet, genießt jahrelang Vorteile bei seiner Vorsorge“, sagt Dr. Helmut Hofmeier, Vorstand Leben im Continentale Versicherungsverbund. „Denn Kunden profitieren nicht nur zu Beginn, sondern über die gesamte Vertragslaufzeit von den günstigeren Prämien.“ Insgesamt kann ein Versicherter durch die Rückdatierung mehrere Hundert Euro sparen. Ein Berechnungsbeispiel für die BU gibt es unter makler.continentale.at/bu-aktion-2023, ein solches für die Risikolebensversicherung findet sich unter europa-vertriebspartner.at.

Vorgezogene Todesfall-Leistung auch im Basis-Schutz

Bis 31. August 2023 ergänzt die EUROPA zudem ihren Basis-Tarif um die vorgezogene Todesfall-Leistung. Ohne Mehrkosten. Für gewöhnlich wird diese Leistung nur im Premium-Tarif angeboten. Außerdem erhöht die EUROPA die Leistung auf 110 Prozent, begrenzt auf 15.000 Euro. Bei einer Versicherungssumme von 100.000 Euro zahlt der Versicherer also beispielsweise 110.000 Euro aus. Der Tarifbaustein „vorgezogene Todesfall-Leistung“ greift im Fall einer schweren Erkrankung mit absehbarer Todesfolge. Er ermöglicht Versicherten und ihren Angehörigen beispielsweise, Krankenhaus-, Pflege- oder Arztkosten aufzufangen.

Kundenorientierte und leistungsfähige Risikolebensversicherung

Als moderner Lebensversicherer orientiert sich die EUROPA mit ihren Risikolebensversicherungen an den Bedürfnissen ihrer Kunden. Daher bietet sie faire Top-Prämien sowie klar strukturierte und extrem leistungsfähige Tarife. Über vielfältige Nachversicherungsgarantien lassen sie sich an den Lebensweg der Kunden anpassen. Besonders wichtige Zusatzleistungen wie Krebs Plus sind auch für den kleinen Geldbeutel erschwinglich. Dank solcher Angebote ist die Risikolebensversicherung der EUROPA mit Preis und Leistung seit Jahren top im Markt platziert.

Freie Vermittler finden weitere für sie speziell aufbereitete Informationen unter makler.continentale.at/.

Über die Continentale Assekuranz Service GmbH

Die Continentale Assekuranz Service GmbH bündelt seit 2011 die Aktivitäten des Continentale Versicherungsverbundes in Österreich. Das Team ist im Wiener Büro sowie in den Regionen persönlich für die Vermittler da. Seit mehr als 25 Jahren ist der Verbund mit seinen beiden Lebensversicherern in Österreich aktiv – und das erfolgreich. 1996 startete die Continentale hier als Wegbereiter für die Berufsunfähigkeitsvorsorge. In diesem Bereich ist sie weiterhin einer der Markt- und Innovationsführer. Außerdem zählt sie mit ihren Fondspolizzen zu den Vorreitern auf dem hiesigen Markt. Mit günstigen und zugleich leistungsstarken Tarifen gehört das Verbundunternehmen EUROPA zu den wichtigsten Anbietern von Risikolebensversicherungen.

